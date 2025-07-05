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Пушков назвал слова Рютте о России и Китае нездоровыми фантазиями - РИА Новости, 05.07.2025
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23:30 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/pushkov-2027427048.html
Пушков назвал слова Рютте о России и Китае нездоровыми фантазиями
Пушков назвал слова Рютте о России и Китае нездоровыми фантазиями - РИА Новости, 05.07.2025
Пушков назвал слова Рютте о России и Китае нездоровыми фантазиями
Фантазии генсека НАТО Марка Рютте о сотрудничестве России и Китая являются нездоровыми, его слова можно назвать главной политической глупостью года, считает... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T23:30:00+03:00
2025-07-05T23:30:00+03:00
россия
китай
марк рютте
алексей пушков
си цзиньпин
нато
совет федерации рф
евросоюз
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Фантазии генсека НАТО Марка Рютте о сотрудничестве России и Китая являются нездоровыми, его слова можно назвать главной политической глупостью года, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков, об этом он написал в своем телеграм-канале. В субботу Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо. "Генсек НАТО Рютте с его нездоровыми фантазиями о Китае и России претендует на авторство главной политической глупости года", - написал Пушков. Ранее Рютте также вновь попытался пошутить про главу МИД РФ Сергея Лаврова и припугнул страны ЕС перспективой "учить русский", если они окажутся не готовы вкладываться в свою оборону. В январе Рютте, выступая в Европарламенте, уже грозил европейцам, что, если они не поддержат траты на оборону, через несколько лет им придется учить русский язык. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку он прекрасен.
https://ria.ru/20250704/rossiya-2027276906.html
https://ria.ru/20250702/zakharova-2026813488.html
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россия, китай, марк рютте, алексей пушков, си цзиньпин, нато, совет федерации рф, евросоюз, в мире
Россия, Китай, Марк Рютте, Алексей Пушков, Си Цзиньпин, НАТО, Совет Федерации РФ, Евросоюз, В мире
Пушков назвал слова Рютте о России и Китае нездоровыми фантазиями

Пушков назвал слова Рютте о сотрудничестве России и Китая главной глупостью года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Фантазии генсека НАТО Марка Рютте о сотрудничестве России и Китая являются нездоровыми, его слова можно назвать главной политической глупостью года, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков, об этом он написал в своем телеграм-канале.
В субботу Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо.
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"Генсек НАТО Рютте с его нездоровыми фантазиями о Китае и России претендует на авторство главной политической глупости года", - написал Пушков.
Ранее Рютте также вновь попытался пошутить про главу МИД РФ Сергея Лаврова и припугнул страны ЕС перспективой "учить русский", если они окажутся не готовы вкладываться в свою оборону.
В январе Рютте, выступая в Европарламенте, уже грозил европейцам, что, если они не поддержат траты на оборону, через несколько лет им придется учить русский язык. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку он прекрасен.
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РоссияКитайМарк РюттеАлексей ПушковСи ЦзиньпинНАТОСовет Федерации РФЕвросоюзВ мире
 
 
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