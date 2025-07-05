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Кубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе

Кубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе - РИА Новости, 05.07.2025

Кубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе

Кубок мира по борьбе корэш с участием спортсменов из 17 стран прошел в московском музее-заповеднике "Коломенское", финальные поединки состоялись в субботу в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T19:38:00+03:00

2025-07-05T19:38:00+03:00

2025-07-05T19:38:00+03:00

республика татарстан

москва

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фарид мухаметшин

алексей шапошников

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кубок мира по борьбе корэш с участием спортсменов из 17 стран прошел в московском музее-заповеднике "Коломенское", финальные поединки состоялись в субботу в рамках московского общегородского Сабантуя, передает корреспондент РИА Новости. Зрителями турнира стали более 250 тысяч зрителей. Открывая финальную часть соревнований, председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поприветствовал гостей и участников Сабантуя. "Сабантуй веками вот таким образом собирает огромное количество друзей, родственников, и он объединяет наших многонациональных людей, живущих в Татарстане. Прекрасно организовали Сабантуй в Москве. Нам сказали, что конных скачек нынче не будет, но национальная борьба корэш состоится. Это тоже тот вид спорта, который обязательно проходит на Сабантуе", — подчеркнул Мухаметшин. Свою речь он завершил обращением к спортсменам. Председатель Госсовета Республики Татарстан пожелал участникам соревнований красивой борьбы и победы, а также поздравил всех с Сабантуем. Мероприятие также посетили председатель автономии татар Москвы Фарит Фарисов, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие. "Москва каждый год принимает московский Сабантуй с большим и превеликим удовольствием. Чемпионат по борьбе — это одна из жемчужин столичного Сабантуя. Мы приходим сюда с удовольствием. И с интересом наблюдаем за соревнованиями. И пусть сегодня, как всегда победит сильнейший", — сказал Шапошников. В финальной части соревнований спортсмены боролись за 11 комплектов наград. Состязания проходили в весовых категориях от 60 до 130 килограммов, а также в абсолютной весовой категории. Отмечается, что среди участников Кубка мира были победители и призеры чемпионатов мира и Всемирных игр кочевников, а также известные спортсмены из других видов спорта. Показать свои силы приехали спортсмены из Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Нигерии и других государств. Абсолютным победителем на Кубке мира в рамках московского Сабантуя стал Радик Салахов из Набережных Челнов. Он получил автомобиль от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Организаторами праздника Сабантуй выступили правительства Москвы, Татарстана и Башкортостана, а также татарская национально-культурная автономия столицы.

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москва, республика татарстан (татарстан), фарид мухаметшин, алексей шапошников, россия