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Кубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе - РИА Новости, 05.07.2025
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Республика Татарстан
 
19:38 05.07.2025
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Кубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе
Кубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе - РИА Новости, 05.07.2025
Кубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе
Кубок мира по борьбе корэш с участием спортсменов из 17 стран прошел в московском музее-заповеднике "Коломенское", финальные поединки состоялись в субботу в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T19:38:00+03:00
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фарид мухаметшин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кубок мира по борьбе корэш с участием спортсменов из 17 стран прошел в московском музее-заповеднике "Коломенское", финальные поединки состоялись в субботу в рамках московского общегородского Сабантуя, передает корреспондент РИА Новости. Зрителями турнира стали более 250 тысяч зрителей. Открывая финальную часть соревнований, председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поприветствовал гостей и участников Сабантуя. "Сабантуй веками вот таким образом собирает огромное количество друзей, родственников, и он объединяет наших многонациональных людей, живущих в Татарстане. Прекрасно организовали Сабантуй в Москве. Нам сказали, что конных скачек нынче не будет, но национальная борьба корэш состоится. Это тоже тот вид спорта, который обязательно проходит на Сабантуе", — подчеркнул Мухаметшин. Свою речь он завершил обращением к спортсменам. Председатель Госсовета Республики Татарстан пожелал участникам соревнований красивой борьбы и победы, а также поздравил всех с Сабантуем. Мероприятие также посетили председатель автономии татар Москвы Фарит Фарисов, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие. "Москва каждый год принимает московский Сабантуй с большим и превеликим удовольствием. Чемпионат по борьбе — это одна из жемчужин столичного Сабантуя. Мы приходим сюда с удовольствием. И с интересом наблюдаем за соревнованиями. И пусть сегодня, как всегда победит сильнейший", — сказал Шапошников. В финальной части соревнований спортсмены боролись за 11 комплектов наград. Состязания проходили в весовых категориях от 60 до 130 килограммов, а также в абсолютной весовой категории. Отмечается, что среди участников Кубка мира были победители и призеры чемпионатов мира и Всемирных игр кочевников, а также известные спортсмены из других видов спорта. Показать свои силы приехали спортсмены из Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Нигерии и других государств. Абсолютным победителем на Кубке мира в рамках московского Сабантуя стал Радик Салахов из Набережных Челнов. Он получил автомобиль от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Организаторами праздника Сабантуй выступили правительства Москвы, Татарстана и Башкортостана, а также татарская национально-культурная автономия столицы.
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москва, республика татарстан (татарстан), фарид мухаметшин, алексей шапошников, россия
Республика Татарстан, Москва, Республика Татарстан (Татарстан), Фарид Мухаметшин, Алексей Шапошников, Россия
Кубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе

Кубок мира по борьбе корэш состоялся на Сабантуе в Москве

© РИА Новости / Харнутова ОльгаКубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе
Кубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Харнутова Ольга
Кубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кубок мира по борьбе корэш с участием спортсменов из 17 стран прошел в московском музее-заповеднике "Коломенское", финальные поединки состоялись в субботу в рамках московского общегородского Сабантуя, передает корреспондент РИА Новости.
Зрителями турнира стали более 250 тысяч зрителей.
Открывая финальную часть соревнований, председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поприветствовал гостей и участников Сабантуя.
"Сабантуй веками вот таким образом собирает огромное количество друзей, родственников, и он объединяет наших многонациональных людей, живущих в Татарстане. Прекрасно организовали Сабантуй в Москве. Нам сказали, что конных скачек нынче не будет, но национальная борьба корэш состоится. Это тоже тот вид спорта, который обязательно проходит на Сабантуе", — подчеркнул Мухаметшин.
Свою речь он завершил обращением к спортсменам. Председатель Госсовета Республики Татарстан пожелал участникам соревнований красивой борьбы и победы, а также поздравил всех с Сабантуем.
Мероприятие также посетили председатель автономии татар Москвы Фарит Фарисов, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие.
"Москва каждый год принимает московский Сабантуй с большим и превеликим удовольствием. Чемпионат по борьбе — это одна из жемчужин столичного Сабантуя. Мы приходим сюда с удовольствием. И с интересом наблюдаем за соревнованиями. И пусть сегодня, как всегда победит сильнейший", — сказал Шапошников.
В финальной части соревнований спортсмены боролись за 11 комплектов наград. Состязания проходили в весовых категориях от 60 до 130 килограммов, а также в абсолютной весовой категории. Отмечается, что среди участников Кубка мира были победители и призеры чемпионатов мира и Всемирных игр кочевников, а также известные спортсмены из других видов спорта. Показать свои силы приехали спортсмены из Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Нигерии и других государств.
Абсолютным победителем на Кубке мира в рамках московского Сабантуя стал Радик Салахов из Набережных Челнов. Он получил автомобиль от Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Организаторами праздника Сабантуй выступили правительства Москвы, Татарстана и Башкортостана, а также татарская национально-культурная автономия столицы.
 
Республика ТатарстанМоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)Фарид МухаметшинАлексей ШапошниковРоссия
 
 
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