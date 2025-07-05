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КПРФ обратится к Путину с призывом переименовать Волгоград
КПРФ обратится к Путину с призывом переименовать Волгоград - РИА Новости, 05.07.2025
КПРФ обратится к Путину с призывом переименовать Волгоград
Съезд КПРФ принял резолюцию о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом вернуть городу Волгограду и Волгоградской области наименования... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T19:58:00+03:00
2025-07-05T19:58:00+03:00
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область) 5 июл - РИА Новости. Съезд КПРФ принял резолюцию о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом вернуть городу Волгограду и Волгоградской области наименования Сталинград и Сталинградская область, передает корреспондент РИА Новости. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ проходит в субботу. Съезд проводится в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области В проекте резолюции делегаты съезда заявили о намерении обратиться к президенту РФ с "призывом вернуть городу Волгограду и Волгоградской области их героические наименования Сталинград и Сталинградская область". Депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков перед обсуждением резолюции сообщил журналистам, что съезд рассмотрит документ, который "связан с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающийся фигуры отечественной и мировой истории - Иосифа Виссарионовича Сталина".Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград, призвал коммунистов покаяться, если они пересмотрели свое отношение к Сталину. Володин напомнил, что власти СССР называли ряд объектов в честь Сталина, а затем переименовывали их обратно.
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волгоград, сталинград, истринский район, вячеслав володин, кпрф, госдума рф, общество
Волгоград, Сталинград, Истринский район, Вячеслав Володин, КПРФ, Госдума РФ, Общество
КПРФ обратится к Путину с призывом переименовать Волгоград
КПРФ приняла резолюцию об обращении к Путину с призывом переименовать Волгоград