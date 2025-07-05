В Подмосковье открылся съезд КПРФ
Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в Подмосковье
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкXIX съезд КПРФ в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено Московской области
XIX съезд КПРФ в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено Московской области
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РОЖДЕСТВЕНО (гор.округ Истра, Московская обл.), 5 июл - РИА Новости. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу в Подмосковье, на нем обсудят сплочение партии и политический отчет ЦК партии, а также проведут голосование по лидеру партии, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал на мероприятии, что на съезд партии также приехали представители Минюста РФ и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Главный вопрос, который будет обсуждаться на девятнадцатом отчетно-выборном съезде КПРФ - политический отчет Центрального Комитета партии, отмечал ранее РИА Новости депутат Госдумы Юрий Афонин.
На съезде могут обсудить и другие вопросы. Как сообщил ранее источник РИА Новости, в ходе съезда могут обсудить вопрос создания такого органа, как Высший совет. В него могут войти не только члены партии, а также "уважаемые люди, люди науки, которых знает страна".
Также, по словам источника, на съезде могут утвердить смену официального названия партии. Такая смена наименования связана с тем, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях.
В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов отмечал, что нужна как никогда консолидация партийных организаций, "никаких самостоятельных необдуманных шагов не будет". Харитонов также отмечал, что на съезде пройдет тайное голосование по кандидатуре председателя. Парламентарий добавил, что задача одна - до конца проработать и определить механизмы "исполнения того, что прозвучит на съезде".