https://ria.ru/20250705/kprf-2027353704.html

КПРФ демонстрирует пример подлинного патриотизма, заявил Кириенко

КПРФ демонстрирует пример подлинного патриотизма, заявил Кириенко - РИА Новости, 05.07.2025

КПРФ демонстрирует пример подлинного патриотизма, заявил Кириенко

КПРФ демонстрирует пример патриотизма, мужества, с самого начала партия поддержала решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:35:00+03:00

2025-07-05T11:35:00+03:00

2025-07-05T11:35:00+03:00

политика

россия

московская область (подмосковье)

истринский район

сергей кириенко

владимир путин

кпрф

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РОЖДЕСТВЕНО (гор.округ Истра, Московская обл.), 5 июл - РИА Новости. КПРФ демонстрирует пример патриотизма, мужества, с самого начала партия поддержала решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции, сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу в Подмосковье. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. "Коммунистическая партия Российской Федерации в этих условиях демонстрирует пример настоящего, подлинного патриотизма, мужества, ответственности за судьбу страны. В условиях специальной военной операции Коммунистическая партия с самого начала поддержала решение президента и тысячи членов партии, комсомольцев, добровольно встали в ряды Вооружённых Сил РФ", - сказал он. Кириенко особо отметил гуманитарную деятельность партии и выразил благодарность за такую помощь. По его словам, КПРФ занимает твердую позицию, объединяя усилия с международными левыми и патриотическими силами.

https://ria.ru/20250705/putin-2027350832.html

россия

московская область (подмосковье)

истринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, московская область (подмосковье), истринский район, сергей кириенко, владимир путин, кпрф