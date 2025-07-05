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КПРФ демонстрирует пример подлинного патриотизма, заявил Кириенко - РИА Новости, 05.07.2025
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11:35 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/kprf-2027353704.html
КПРФ демонстрирует пример подлинного патриотизма, заявил Кириенко
КПРФ демонстрирует пример подлинного патриотизма, заявил Кириенко - РИА Новости, 05.07.2025
КПРФ демонстрирует пример подлинного патриотизма, заявил Кириенко
КПРФ демонстрирует пример патриотизма, мужества, с самого начала партия поддержала решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:35:00+03:00
2025-07-05T11:35:00+03:00
политика
россия
московская область (подмосковье)
истринский район
сергей кириенко
владимир путин
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РОЖДЕСТВЕНО (гор.округ Истра, Московская обл.), 5 июл - РИА Новости. КПРФ демонстрирует пример патриотизма, мужества, с самого начала партия поддержала решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции, сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу в Подмосковье. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. "Коммунистическая партия Российской Федерации в этих условиях демонстрирует пример настоящего, подлинного патриотизма, мужества, ответственности за судьбу страны. В условиях специальной военной операции Коммунистическая партия с самого начала поддержала решение президента и тысячи членов партии, комсомольцев, добровольно встали в ряды Вооружённых Сил РФ", - сказал он. Кириенко особо отметил гуманитарную деятельность партии и выразил благодарность за такую помощь. По его словам, КПРФ занимает твердую позицию, объединяя усилия с международными левыми и патриотическими силами.
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московская область (подмосковье)
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политика, россия, московская область (подмосковье), истринский район, сергей кириенко, владимир путин, кпрф
Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Сергей Кириенко, Владимир Путин, КПРФ
КПРФ демонстрирует пример подлинного патриотизма, заявил Кириенко

Кириенко: КПРФ демонстрирует пример патриотизма и ответственности за страну

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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РОЖДЕСТВЕНО (гор.округ Истра, Московская обл.), 5 июл - РИА Новости. КПРФ демонстрирует пример патриотизма, мужества, с самого начала партия поддержала решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции, сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу в Подмосковье. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.
«
"Коммунистическая партия Российской Федерации в этих условиях демонстрирует пример настоящего, подлинного патриотизма, мужества, ответственности за судьбу страны. В условиях специальной военной операции Коммунистическая партия с самого начала поддержала решение президента и тысячи членов партии, комсомольцев, добровольно встали в ряды Вооружённых Сил РФ", - сказал он.
Кириенко особо отметил гуманитарную деятельность партии и выразил благодарность за такую помощь.
По его словам, КПРФ занимает твердую позицию, объединяя усилия с международными левыми и патриотическими силами.
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ПолитикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Истринский районСергей КириенкоВладимир ПутинКПРФ
 
 
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