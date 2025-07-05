Эрдоган назвал открытие Зангезурского коридора стратегическим событием
Эрдоган назвал Зангезурский коридор частью геополитической революции
© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Зангезурский коридор рассматривается Турцией как часть геополитической и геоэкономической революции, его открытие станет "стратегическим" событием, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
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"Дипломатические рамки мирного процесса между Азербайджаном и Арменией были завершены. В конце 2024 года в Брюсселе, Москве и Тбилиси был согласован окончательный текст мирного соглашения. Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции. Развитие этого региона - это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, нас, Ирана и других стран", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.
По его словам, Зангезурский коридор будет означать новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона.
"Мы рассматриваем эту линию как часть не только геополитической, но и геоэкономической революции. Открытие Зангезурского коридора также станет стратегическим событием для Среднего коридора. После открытия коридора турецкие товары будут быстрее пересекать Каспийское море и достигать Центральной Азии и Китая, а товары, следующие из Европы в Китай, начнут проходить через Турцию. Открытие Среднего коридора охватывает многие страны с юга до нас и Азербайджана. Кроме того, он интегрируется с дорогой, идущей из Китая. Это очень важно. Мы предпринимаем все шаги в этом процессе наилучшим образом. Самая важная линия здесь - это Зангезурская линия", - сказал Эрдоган.
Эрдоган отметил, что значение Зангезурской линии в грузовых перевозках растет и будет расти.
"Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев придает этому большое значение. Ирак также придает этому большое значение. Это будет линия, проходящая через Ыгдыр и соединяющаяся с Нахичеванью. Я считаю, что со строительством этой линии мы сделаем важный шаг в области грузоперевозок. Кроме того, турецкая железнодорожная линия Карс - Ыгдыр - Нахичевань и инвестиции в строительство в Карабахе будут функционировать более эффективно после открытия Зангезурского коридора. Мир меняется, и эта ситуация заставляет предпринимать новые шаги", - отметил Эрдоган.