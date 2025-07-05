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Армении нужна новая конституция, заявил Пашинян - РИА Новости, 05.07.2025
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15:30 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/armenii--2027378716.html
Армении нужна новая конституция, заявил Пашинян
Армении нужна новая конституция, заявил Пашинян - РИА Новости, 05.07.2025
Армении нужна новая конституция, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что стране нужна новая конституция, за которую проголосуют граждане. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T15:30:00+03:00
2025-07-05T15:30:00+03:00
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ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что стране нужна новая конституция, за которую проголосуют граждане. "Республике Армения нужна новая конституция, утвержденная голосованием народа, чтобы народ считал конституцию своей, родной, тем правилом жизни в своем отечестве-государстве, которое он сам создал", - заявил Пашинян в ходе торжественного мероприятия, посвященного 30-летию принятия основного закона. Конституция Армении была принята 5 июля 1995 года. Она менялась дважды - в 2005 и 2015 годах. В результате реформ 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления. В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении". Тридцатого сентября 2024 года КС Армении усмотрел в некоторых положениях Декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Оппозиция считает декларацию основополагающим документом государства.
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
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армения, азербайджан, баку, ильхам алиев, никол пашинян, в мире
Армения, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, В мире
Армении нужна новая конституция, заявил Пашинян

Пашинян вновь заявил, что Армении нужна новая конституция

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что стране нужна новая конституция, за которую проголосуют граждане.
"Республике Армения нужна новая конституция, утвержденная голосованием народа, чтобы народ считал конституцию своей, родной, тем правилом жизни в своем отечестве-государстве, которое он сам создал", - заявил Пашинян в ходе торжественного мероприятия, посвященного 30-летию принятия основного закона.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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Конституция Армении была принята 5 июля 1995 года. Она менялась дважды - в 2005 и 2015 годах. В результате реформ 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления.
В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении.
В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".
Тридцатого сентября 2024 года КС Армении усмотрел в некоторых положениях Декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Оппозиция считает декларацию основополагающим документом государства.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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АрменияАзербайджанБакуИльхам АлиевНикол ПашинянВ мире
 
 
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