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Роскачество рассказало о сертификации органического вина из ЮАР в России - РИА Новости, 04.07.2025
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06:03 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vino-2027085165.html
Роскачество рассказало о сертификации органического вина из ЮАР в России
Роскачество рассказало о сертификации органического вина из ЮАР в России - РИА Новости, 04.07.2025
Роскачество рассказало о сертификации органического вина из ЮАР в России
Первое органическое вино из Южно-Африканской Республики (ЮАР) прошло сертификацию на соответствие требованиям производства органической продукции и вскоре будет РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:03:00+03:00
2025-07-04T06:03:00+03:00
экономика
юар
россия
роскачество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Первое органическое вино из Южно-Африканской Республики (ЮАР) прошло сертификацию на соответствие требованиям производства органической продукции и вскоре будет поставляться в РФ, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В России впервые начнутся поставки органического вина из ЮАР. Компания (Pty) Ltd The Spice Route Wine Company из города Паарл Южно-Африканской Республики по заказу SimpleWine первая сертифицировала вино из ЮАР на соответствие требованиям производства органической продукции", - отметили в организации. Там также уточнили, что для подтверждения статуса органического вина необходимо, чтобы все этапы выращивания и фасовки продукции соответствовали требованиям ГОСТа. Это гарантирует, что товар произведен без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО. Более того, органический сертификат подтверждает соблюдение изготовителем природоохранных норм и методов, позволяющих сохранить биоразнообразие почвы и экосистему в целом. "Все производители сертифицированной органической продукции попадают в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, а также получают право маркировать свою продукцию знаком "Органик" государственного образца", - добавили в Роскачестве.
https://ria.ru/20250628/vino-2025982915.html
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экономика, юар, россия, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, ЮАР, Россия, Роскачество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Роскачество рассказало о сертификации органического вина из ЮАР в России

Роскачество: первое органическое вино из ЮАР вскоре будет поставляться в Россию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазлив вина
Разлив вина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разлив вина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Первое органическое вино из Южно-Африканской Республики (ЮАР) прошло сертификацию на соответствие требованиям производства органической продукции и вскоре будет поставляться в РФ, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
России впервые начнутся поставки органического вина из ЮАР. Компания (Pty) Ltd The Spice Route Wine Company из города Паарл Южно-Африканской Республики по заказу SimpleWine первая сертифицировала вино из ЮАР на соответствие требованиям производства органической продукции", - отметили в организации.
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Там также уточнили, что для подтверждения статуса органического вина необходимо, чтобы все этапы выращивания и фасовки продукции соответствовали требованиям ГОСТа. Это гарантирует, что товар произведен без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО. Более того, органический сертификат подтверждает соблюдение изготовителем природоохранных норм и методов, позволяющих сохранить биоразнообразие почвы и экосистему в целом.
"Все производители сертифицированной органической продукции попадают в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, а также получают право маркировать свою продукцию знаком "Органик" государственного образца", - добавили в Роскачестве.
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ЭкономикаЮАРРоссияРоскачествоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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