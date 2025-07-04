https://ria.ru/20250704/peterburg-2027268721.html
Более 300 мигрантов проверили во время рейда "Апраксина двора" в Петербурге
Более 300 мигрантов проверили во время рейда "Апраксина двора" в Петербурге - РИА Новости, 04.07.2025
Более 300 мигрантов проверили во время рейда "Апраксина двора" в Петербурге
Более 300 иностранных граждан проверили в ходе рейда на территории рынка "Апраксин двор" в историческом центре Санкт-Петербурга, у нескольких десятков из них... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:22:00+03:00
2025-07-04T18:22:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Более 300 иностранных граждан проверили в ходе рейда на территории рынка "Апраксин двор" в историческом центре Санкт-Петербурга, у нескольких десятков из них полицейские выявили нарушения миграционного законодательства, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. Новый профилактический рейд на территории "Апраксина двора" провели в пятницу более 200 сотрудников различных подразделений петербургской полиции, отметила пресс-служба. "Всего в ходе мероприятия, ориентированного в первую очередь на проверку соблюдения норм миграционного законодательства, было проверено 319 иностранных граждан. У нескольких десятков из них полицейские выявили нарушения миграционного законодательства. Мигрантов доставили в полицию для привлечения к административной ответственности. Наиболее злостных нарушителей ждет выдворение за пределы нашей страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным пресс-службы, полицейские также выявили факт реализации контрафактной табачной продукции. Кроме того, обнаружена торговая точка по продаже продуктов питания, не прошедшая государственную регистрацию, добавило ГУМВД. По информации пресс-службы, под проверку попал и автотранспорт, находящийся на территории "Апраксина двора": просмотрев более 50 автомобилей, сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений, составив в отношении водителей административные протоколы. ГУМВД уточнило, что проведенный профилактический рейд - часть масштабной постоянной работы полиции по контролю за миграционной ситуацией в городе и пресечению нарушений в этой сфере. "Апраксин двор" - один из самых известных вещевых и продуктовых рынков Санкт-Петербурга, в обиходе его называют "Апрашка". Стиль торговли здесь с 1990-х годов не претерпел заметных изменений.
https://ria.ru/20250701/prigovor-2026556080.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Более 300 мигрантов проверили во время рейда "Апраксина двора" в Петербурге
Более 300 мигрантов проверили на территории рынка "Апраксин двор" в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Более 300 иностранных граждан проверили в ходе рейда на территории рынка "Апраксин двор" в историческом центре Санкт-Петербурга, у нескольких десятков из них полицейские выявили нарушения миграционного законодательства, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Новый профилактический рейд на территории "Апраксина двора" провели в пятницу более 200 сотрудников различных подразделений петербургской полиции, отметила пресс-служба.
"Всего в ходе мероприятия, ориентированного в первую очередь на проверку соблюдения норм миграционного законодательства, было проверено 319 иностранных граждан. У нескольких десятков из них полицейские выявили нарушения миграционного законодательства. Мигрантов доставили в полицию для привлечения к административной ответственности. Наиболее злостных нарушителей ждет выдворение за пределы нашей страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
.
По данным пресс-службы, полицейские также выявили факт реализации контрафактной табачной продукции. Кроме того, обнаружена торговая точка по продаже продуктов питания, не прошедшая государственную регистрацию, добавило ГУМВД. По информации пресс-службы, под проверку попал и автотранспорт, находящийся на территории "Апраксина двора": просмотрев более 50 автомобилей, сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений, составив в отношении водителей административные протоколы.
ГУМВД уточнило, что проведенный профилактический рейд - часть масштабной постоянной работы полиции по контролю за миграционной ситуацией в городе и пресечению нарушений в этой сфере.
"Апраксин двор" - один из самых известных вещевых и продуктовых рынков Санкт-Петербурга, в обиходе его называют "Апрашка". Стиль торговли здесь с 1990-х годов не претерпел заметных изменений.