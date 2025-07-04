https://ria.ru/20250704/peterburg-2027268721.html

Более 300 мигрантов проверили во время рейда "Апраксина двора" в Петербурге

Более 300 мигрантов проверили во время рейда "Апраксина двора" в Петербурге - РИА Новости, 04.07.2025

Более 300 мигрантов проверили во время рейда "Апраксина двора" в Петербурге

Более 300 иностранных граждан проверили в ходе рейда на территории рынка "Апраксин двор" в историческом центре Санкт-Петербурга, у нескольких десятков из них... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:22:00+03:00

2025-07-04T18:22:00+03:00

2025-07-04T18:22:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1920x0_80_0_0_6023d878dd2e6097a4fe5a74e3363c4b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Более 300 иностранных граждан проверили в ходе рейда на территории рынка "Апраксин двор" в историческом центре Санкт-Петербурга, у нескольких десятков из них полицейские выявили нарушения миграционного законодательства, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. Новый профилактический рейд на территории "Апраксина двора" провели в пятницу более 200 сотрудников различных подразделений петербургской полиции, отметила пресс-служба. "Всего в ходе мероприятия, ориентированного в первую очередь на проверку соблюдения норм миграционного законодательства, было проверено 319 иностранных граждан. У нескольких десятков из них полицейские выявили нарушения миграционного законодательства. Мигрантов доставили в полицию для привлечения к административной ответственности. Наиболее злостных нарушителей ждет выдворение за пределы нашей страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным пресс-службы, полицейские также выявили факт реализации контрафактной табачной продукции. Кроме того, обнаружена торговая точка по продаже продуктов питания, не прошедшая государственную регистрацию, добавило ГУМВД. По информации пресс-службы, под проверку попал и автотранспорт, находящийся на территории "Апраксина двора": просмотрев более 50 автомобилей, сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений, составив в отношении водителей административные протоколы. ГУМВД уточнило, что проведенный профилактический рейд - часть масштабной постоянной работы полиции по контролю за миграционной ситуацией в городе и пресечению нарушений в этой сфере. "Апраксин двор" - один из самых известных вещевых и продуктовых рынков Санкт-Петербурга, в обиходе его называют "Апрашка". Стиль торговли здесь с 1990-х годов не претерпел заметных изменений.

https://ria.ru/20250701/prigovor-2026556080.html

https://ria.ru/20250604/peterburg-2020802466.html

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область