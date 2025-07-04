https://ria.ru/20250704/peterburg-2027124317.html

В Петербурге задержали гражданина Эквадора при попытке сбыта кокаина

В Петербурге задержали гражданина Эквадора при попытке сбыта кокаина - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге задержали гражданина Эквадора при попытке сбыта кокаина

В Санкт-Петербурге задержан гражданин Эквадора при попытке сбыта 23 килограммов кокаина, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:12:00+03:00

2025-07-04T11:12:00+03:00

2025-07-04T11:12:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

ленинградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержан гражданин Эквадора при попытке сбыта 23 килограммов кокаина, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Гражданин Эквадора задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при попытке сбыта особо крупной партии кокаина. "В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий у иностранца обнаружено и изъято 23 прямоугольных брикета с наркотическим средством кокаин общим весом 23 килограмма. По данному факту Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый задержан и заключен под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025093634.html

https://ria.ru/20250520/kurery-2018022697.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)