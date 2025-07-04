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В Петербурге задержали гражданина Эквадора при попытке сбыта кокаина - РИА Новости, 04.07.2025
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11:12 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027124317.html
В Петербурге задержали гражданина Эквадора при попытке сбыта кокаина
В Петербурге задержали гражданина Эквадора при попытке сбыта кокаина - РИА Новости, 04.07.2025
В Петербурге задержали гражданина Эквадора при попытке сбыта кокаина
В Санкт-Петербурге задержан гражданин Эквадора при попытке сбыта 23 килограммов кокаина, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:12:00+03:00
2025-07-04T11:12:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержан гражданин Эквадора при попытке сбыта 23 килограммов кокаина, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Гражданин Эквадора задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при попытке сбыта особо крупной партии кокаина. "В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий у иностранца обнаружено и изъято 23 прямоугольных брикета с наркотическим средством кокаин общим весом 23 килограмма. По данному факту Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый задержан и заключен под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге задержали гражданина Эквадора при попытке сбыта кокаина

ФСБ задержала в Петербурге гражданина Эквадора при попытке сбыта 23 кг кокаина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержан гражданин Эквадора при попытке сбыта 23 килограммов кокаина, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Гражданин Эквадора задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при попытке сбыта особо крупной партии кокаина.
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"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий у иностранца обнаружено и изъято 23 прямоугольных брикета с наркотическим средством кокаин общим весом 23 килограмма. По данному факту Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый задержан и заключен под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
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