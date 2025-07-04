https://ria.ru/20250704/opros-2027109769.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 04.07.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 82% респондентов заявили, что доверяют главе государства, согласно... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:22:00+03:00

2025-07-04T10:22:00+03:00

2025-07-04T10:22:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 82% респондентов заявили, что доверяют главе государства, согласно данным опроса ФОМ. По словам 83% граждан РФ, президент Путин скорее хорошо работает на своем посту, 6% респондентов придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 82% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 9% респондентов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Более половины (57%) опрошенных уверены, что российское правительство работает скорее хорошо, 23% россиян считают иначе. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 9% ответили, что он работает скорее плохо. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Четверо из десяти (42%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 3% - за партию "Новые люди" и за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 27-29 июня 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250627/putin-2025733111.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество