https://ria.ru/20250704/opros-2027109769.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 04.07.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 82% респондентов заявили, что доверяют главе государства, согласно... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:22:00+03:00
2025-07-04T10:22:00+03:00
2025-07-04T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 82% респондентов заявили, что доверяют главе государства, согласно данным опроса ФОМ. По словам 83% граждан РФ, президент Путин скорее хорошо работает на своем посту, 6% респондентов придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 82% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 9% респондентов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Более половины (57%) опрошенных уверены, что российское правительство работает скорее хорошо, 23% россиян считают иначе. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 9% ответили, что он работает скорее плохо. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Четверо из десяти (42%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 3% - за партию "Новые люди" и за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 27-29 июня 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250627/putin-2025733111.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ФОМ: Путину доверяют 82% россиян, 83% одобряют его работу