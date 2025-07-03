https://ria.ru/20250703/ryutte-2026896170.html

Рютте дискредитировал сам себя, оскорбив Лаврова, считает эксперт

Рютте дискредитировал сам себя, оскорбив Лаврова, считает эксперт - РИА Новости, 03.07.2025

Рютте дискредитировал сам себя, оскорбив Лаврова, считает эксперт

Генсек НАТО Марк Рютте дискредитировал сам себя, высказав оскорбления в адрес главы МИД России Сергея Лаврова, эти заявления сделаны не от хорошей жизни -... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:27:00+03:00

2025-07-03T11:27:00+03:00

2025-07-03T11:27:00+03:00

украина

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марк рютте

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте дискредитировал сам себя, высказав оскорбления в адрес главы МИД России Сергея Лаврова, эти заявления сделаны не от хорошей жизни - коллективному Западу не удаётся консолидироваться вокруг поддержки Украины, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о Лаврове, заявив, что тот занимает пост министра "с рождения Иисуса Христа", и с тех пор якобы "ничего полезного из его уст не вышло". "Мне кажется, это даже не провокация, это издевательство, потому что неоднократно Рютте пытался троллить наших официальных лиц... Скорее всего, это попытка как-то ужалить, как-то уколоть. Понятно, что это не от хорошей жизни. Видимо, какие-то намеченные планы реализовать не удается. Например, консолидации Запада по поддержке Украины и так далее и тому подобное", - сказал Блохин. Собеседник агентства добавил, что влиятельные и авторитетные лидеры так себя не ведут, и хотя таким, как Рютте, кажется, что они выступают с позиции силы, на самом деле это их наоборот дискредитирует. "Авторитет, он не на этом основывается. Авторитетный человек не будет так делать. Взять, например, Си Цзиньпина. Если Си Цзиньпин себе позволит подобное высказывание, то это просто нонсенс. Поэтому это, скорее всего, (Рютте сделал это - ред.) не от большого ума и не от способности свои эмоции контролировать", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20250703/kritika-2026851499.html

https://ria.ru/20250702/zakharova-2026813488.html

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украина, россия, марк рютте, сергей лавров, си цзиньпин, нато, российская академия наук, в мире