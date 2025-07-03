Самые классные велотуры: как готовиться, куда ехать, что смотреть
В НИУ ВШЭ назвали самые популярные маршруты для велопутешествий по России
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка c собакой едет на велосипеде в парке Горького в Москве
Девушка c собакой едет на велосипеде в парке Горького в Москве
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Свобода движения, возможность любоваться природой и увидеть культурные памятники разных регионов — основные причины, по которым путешественники все чаще отправляются в велотуры. По словам гидов, интерес к такому формату отдыха стабильно растет. Кто чаще всего садится в седло, как выбрать подходящий маршрут и где проложены самые интересные трассы — в материале РИА Новости.
Кто едет первым
"В поездки на велосипедах чаще всего отправляются зрелые люди с устойчивым доходом и свободным временем. Средний возраст — от 40 до 60 лет, но встречаются и те, кому за 80. Они нередко легко справляются с маршрутом, опережая молодых", — рассказывает Михаил Клеванный, организатор путешествий из "Клуба Велоавентура".
© Getty Images / Sergey MironovВелосипедистки
© Getty Images / Sergey Mironov
Велосипедистки
Одним из факторов, определяющих возраст группы, остается стоимость тура. Велопоездки предполагают не только аренду оборудования, но и оплату машины сопровождения. Она перевозит багаж и может принять на борт участника, уставшего в дороге. Обычно туристы живут в комфортных отелях, а не в палатках.
По наблюдению Ильи Гуревича, директора компании "ВелоТравел", в велотурах нередко участвуют специалисты умственного труда. Это программисты, бухгалтеры, исследователи, бизнесмены — те, кто проводят большую часть дня за столом. Для них отпуск на велосипеде становится возможностью встряхнуться, сменить обстановку и получить эмоциональную разгрузку.
Туристка на мысе Тобизина
Впрочем, молодежь тоже не обходит такие путешествия стороной. Она выбирает направления с учетом уровня сложности и личных предпочтений.
Семьи с детьми, как правило, ищут маршруты на один день в пределах города. Здесь легко совмещаются движение и экскурсии, рассказывает Кирилл Рожков, специалист по территориальному брендингу и турменеджменту из Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Как выбрать маршрут без риска
Велотуризм — активный вид отдыха, который требует выносливости и хотя бы базовых навыков обращения с техникой.
По словам Михаила Клеванного, маршруты условно делятся по уровню физической нагрузки и сложности. Новичкам подойдут трассы с дневным пробегом 40-50 километров, без резких подъемов, по асфальту или плотному грунту.
© Getty Images / dima_sidelnikovДевушка на велосипеде
© Getty Images / dima_sidelnikov
Девушка на велосипеде
По статистике, наибольшим спросом пользуются познавательные маршруты, где поездки на велосипеде чередуются с экскурсиями по музеям и городам. Такой формат подойдет тем, кто давно не ездил на велосипеде, но уверенно чувствует себя в седле, добавляет Илья Гуревич.
Если маршрут включает горные участки, каменистые дороги или сложные спуски, необходимы более серьезный опыт и соответствующее оборудование.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВелосипедист на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Велосипедист на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Средний уровень предполагает около 60 километров в день и включает возвышенности. Сложные маршруты требуют серьезной подготовки и хорошей физической формы.
Перед поездкой нужно тренироваться — даже если это кажется излишним. В крайнем случае часть пути можно проехать в машине сопровождения.
Куда едут чаще всего
География велотуров охватывает все континенты, за исключением Антарктиды, говорит Михаил Клеванный. Европейские направления стали менее доступными, зато активнее развиваются российские маршруты — от Карелии до Алтая, от Пскова до Дагестана.
Среди популярных направлений — Калининградская область и Подмосковье, отмечает Илья Гуревич. Эксперты из Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали маршруты, в которых удается совместить спорт и культурную программу.
Подмосковный Клин
© Getty Images / JulPoВелопрогулка по Москве
© Getty Images / JulPo
Велопрогулка по Москве
Маршрут "Клин звучит" протяженностью 11 километров проходит по старинным улицам, набережным и скверам одного из самых "музыкальных" городов региона. Старт — у вокзала. Далее — к Торговым рядам, усадьбе Демьяново, вдоль реки Сестра до музея-заповедника Чайковского.
Санкт-Петербург
© Getty Images / lavendertimeИсаакиевский собор
© Getty Images / lavendertime
Исаакиевский собор
Восемнадцатикилометровый маршрут охватывает центр города, за исключением Невского проспекта. Начинается у Обводного канала, идет мимо Технологического института и по Московскому проспекту к Исаакиевскому собору. Затем — на стрелку Васильевского острова, мимо Ростральных колонн и Летнего сада до Лиговского проспекта.
Екатеринбург
Горожане на площади 1905 года в Екатеринбурге
Маршрут "Красная линия" (девять километров) проходит по историческому центру. Он отмечен на асфальте красной полосой. Стартует на площади 1905 года, ведет мимо "Ельцин Центра", театров, музеев и особняков. Одна из ключевых точек — храм на Крови. Завершается маршрут на улице Вайнера.
От Дубны до Яхромы
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на однокамерный судоходный шлюз № 5 канала имени Москвы
Вид на однокамерный судоходный шлюз № 5 канала имени Москвы
Маршрут протяженностью 56 километров следует вдоль канала имени Москвы. По пути — зеленые зоны, панорамные виды на реку, Дмитровский кремль, музей Кропоткина, Борисоглебский монастырь и Институт ядерных исследований. Старт возможен из Яхромы, Дмитрова, Татищево, Мельдино или Большой Волги.
Ленинградская область
© Getty Images / goncharovaiaВелосипедисты у памятника Петру I в Санкт-Петербурге
© Getty Images / goncharovaia
Велосипедисты у памятника Петру I в Санкт-Петербурге
Дорога длиной 50 километров соединяет Лебяжье и Сосновый Бор. Велосипедисты проезжают через лесопарк "Поляна Бианки", форт "Красная Горка" с подземными тоннелями, форт "Серая Лошадь", Шепелевский маяк и тематический парк "Андерсенград". На маршруте встречаются пляжи, гостевые дома и зоны отдыха.
Золотое кольцо
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБерег Волги на территории парк-отеля "Бухта Коприно", Ярославская область
Берег Волги на территории парк-отеля "Бухта Коприно", Ярославская область
Трехсоткилометровый маршрут проходит через Углич, Мышкин, Рыбинск, Ярославль и Кострому. Он следует вдоль Волги по асфальтовым дорогам с редкими грунтовыми участками. Велосипедисты видят купеческие особняки, ярмарочные площади и белокаменные соборы. Расстояние между городами — 30-70 километров. В пути — кафе и гостиницы.
От Кинешмы до Нижнего Новгорода
© Getty Images / Borisb17Кинешма
© Getty Images / Borisb17
Кинешма
Девятидневный маршрут протяженностью 500 километров соединяет Ивановскую и Нижегородскую области. Велотуристы проезжают через Кинешму, Юрьевец, Чкаловск, Городец и финишируют в Нижнем Новгороде. Путь идет вдоль Волги, через леса и старинные городки. Маршрут подходит опытным велосипедистам.
Псковская область
Люди на улице Ленина, Псков
Маршрут длиной 130 километров начинается в Пскове и ведет через Изборск, Словенские ключи, Печоры и монастырь, вырубленный в скале. Завершение — в селе Сенно, среди озер и деревень. Поездка занимает три дня. Дорога идет через леса, поля и проселки.