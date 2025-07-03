https://ria.ru/20250703/puteshestviya-2026806400.html

Самые классные велотуры: как готовиться, куда ехать, что смотреть

Самые классные велотуры: как готовиться, куда ехать, что смотреть - РИА Новости, 03.07.2025

Самые классные велотуры: как готовиться, куда ехать, что смотреть

Свобода движения, возможность любоваться природой и увидеть культурные памятники разных регионов — основные причины, по которым путешественники все чаще... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Свобода движения, возможность любоваться природой и увидеть культурные памятники разных регионов — основные причины, по которым путешественники все чаще отправляются в велотуры. По словам гидов, интерес к такому формату отдыха стабильно растет. Кто чаще всего садится в седло, как выбрать подходящий маршрут и где проложены самые интересные трассы — в материале РИА Новости.Кто едет первым"В поездки на велосипедах чаще всего отправляются зрелые люди с устойчивым доходом и свободным временем. Средний возраст — от 40 до 60 лет, но встречаются и те, кому за 80. Они нередко легко справляются с маршрутом, опережая молодых", — рассказывает Михаил Клеванный, организатор путешествий из "Клуба Велоавентура".Одним из факторов, определяющих возраст группы, остается стоимость тура. Велопоездки предполагают не только аренду оборудования, но и оплату машины сопровождения. Она перевозит багаж и может принять на борт участника, уставшего в дороге. Обычно туристы живут в комфортных отелях, а не в палатках.По наблюдению Ильи Гуревича, директора компании "ВелоТравел", в велотурах нередко участвуют специалисты умственного труда. Это программисты, бухгалтеры, исследователи, бизнесмены — те, кто проводят большую часть дня за столом. Для них отпуск на велосипеде становится возможностью встряхнуться, сменить обстановку и получить эмоциональную разгрузку.Впрочем, молодежь тоже не обходит такие путешествия стороной. Она выбирает направления с учетом уровня сложности и личных предпочтений.Семьи с детьми, как правило, ищут маршруты на один день в пределах города. Здесь легко совмещаются движение и экскурсии, рассказывает Кирилл Рожков, специалист по территориальному брендингу и турменеджменту из Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.Как выбрать маршрут без рискаВелотуризм — активный вид отдыха, который требует выносливости и хотя бы базовых навыков обращения с техникой.По словам Михаила Клеванного, маршруты условно делятся по уровню физической нагрузки и сложности. Новичкам подойдут трассы с дневным пробегом 40-50 километров, без резких подъемов, по асфальту или плотному грунту.По статистике, наибольшим спросом пользуются познавательные маршруты, где поездки на велосипеде чередуются с экскурсиями по музеям и городам. Такой формат подойдет тем, кто давно не ездил на велосипеде, но уверенно чувствует себя в седле, добавляет Илья Гуревич.Если маршрут включает горные участки, каменистые дороги или сложные спуски, необходимы более серьезный опыт и соответствующее оборудование.Средний уровень предполагает около 60 километров в день и включает возвышенности. Сложные маршруты требуют серьезной подготовки и хорошей физической формы.Перед поездкой нужно тренироваться — даже если это кажется излишним. В крайнем случае часть пути можно проехать в машине сопровождения.Куда едут чаще всегоГеография велотуров охватывает все континенты, за исключением Антарктиды, говорит Михаил Клеванный. Европейские направления стали менее доступными, зато активнее развиваются российские маршруты — от Карелии до Алтая, от Пскова до Дагестана.Среди популярных направлений — Калининградская область и Подмосковье, отмечает Илья Гуревич. Эксперты из Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали маршруты, в которых удается совместить спорт и культурную программу.Подмосковный КлинМаршрут "Клин звучит" протяженностью 11 километров проходит по старинным улицам, набережным и скверам одного из самых "музыкальных" городов региона. Старт — у вокзала. Далее — к Торговым рядам, усадьбе Демьяново, вдоль реки Сестра до музея-заповедника Чайковского.Санкт-ПетербургВосемнадцатикилометровый маршрут охватывает центр города, за исключением Невского проспекта. Начинается у Обводного канала, идет мимо Технологического института и по Московскому проспекту к Исаакиевскому собору. Затем — на стрелку Васильевского острова, мимо Ростральных колонн и Летнего сада до Лиговского проспекта.ЕкатеринбургМаршрут "Красная линия" (девять километров) проходит по историческому центру. Он отмечен на асфальте красной полосой. Стартует на площади 1905 года, ведет мимо "Ельцин Центра", театров, музеев и особняков. Одна из ключевых точек — храм на Крови. Завершается маршрут на улице Вайнера.От Дубны до ЯхромыМаршрут протяженностью 56 километров следует вдоль канала имени Москвы. По пути — зеленые зоны, панорамные виды на реку, Дмитровский кремль, музей Кропоткина, Борисоглебский монастырь и Институт ядерных исследований. Старт возможен из Яхромы, Дмитрова, Татищево, Мельдино или Большой Волги.Ленинградская областьДорога длиной 50 километров соединяет Лебяжье и Сосновый Бор. Велосипедисты проезжают через лесопарк "Поляна Бианки", форт "Красная Горка" с подземными тоннелями, форт "Серая Лошадь", Шепелевский маяк и тематический парк "Андерсенград". На маршруте встречаются пляжи, гостевые дома и зоны отдыха.Золотое кольцоТрехсоткилометровый маршрут проходит через Углич, Мышкин, Рыбинск, Ярославль и Кострому. Он следует вдоль Волги по асфальтовым дорогам с редкими грунтовыми участками. Велосипедисты видят купеческие особняки, ярмарочные площади и белокаменные соборы. Расстояние между городами — 30-70 километров. В пути — кафе и гостиницы.От Кинешмы до Нижнего НовгородаДевятидневный маршрут протяженностью 500 километров соединяет Ивановскую и Нижегородскую области. Велотуристы проезжают через Кинешму, Юрьевец, Чкаловск, Городец и финишируют в Нижнем Новгороде. Путь идет вдоль Волги, через леса и старинные городки. Маршрут подходит опытным велосипедистам.Псковская областьМаршрут длиной 130 километров начинается в Пскове и ведет через Изборск, Словенские ключи, Печоры и монастырь, вырубленный в скале. Завершение — в селе Сенно, среди озер и деревень. Поездка занимает три дня. Дорога идет через леса, поля и проселки.

https://ria.ru/20250630/puteshestviya-2025926893.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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