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Bloomberg сообщил о возможном сокращении саммита ЕС — Китай
Bloomberg сообщил о возможном сокращении саммита ЕС — Китай - РИА Новости, 03.07.2025
Bloomberg сообщил о возможном сокращении саммита ЕС — Китай
Саммит Евросоюз-Китай, который должен был продлиться два дня, вероятно, будет сокращен до одного по просьбе китайской стороны, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:18:00+03:00
2025-07-03T23:18:00+03:00
2025-07-03T23:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Саммит Евросоюз-Китай, который должен был продлиться два дня, вероятно, будет сокращен до одного по просьбе китайской стороны, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Ранее газета Politico сообщала, что лидеры Евросоюза встретятся с представителями КНР в Китае на фоне торговой напряженности, встреча намечена на 24 и 25 июля. "Второй день двухдневного саммита в Китае будет отменен по просьбе Пекина", - говорится в материале агентства. Источники подчеркнули, что это решение еще не окончательное и может измениться. По изначальному плану, в первый день саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта должны были встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а затем во второй день отправиться в город Хэфэй для делового саммита. Как передает Блумберг, теперь саммит ЕС-Китай будет сокращен до встречи с лидером КНР.
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в мире, китай, пекин, хэфэй, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, си цзиньпин, politico, еврокомиссия, евросовет
В мире, Китай, Пекин, Хэфэй, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Си Цзиньпин, Politico, Еврокомиссия, Евросовет
Bloomberg сообщил о возможном сокращении саммита ЕС — Китай
Bloomberg: саммит ЕС — Китай могут сократить с 2 дней до одного по просьбе КНР