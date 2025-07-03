https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html

Биография Михаила Гудкова

Биография Михаила Гудкова - РИА Новости, 03.07.2025

Биография Михаила Гудкова

Генерал-майор, Герой России Михаил Евгеньевич Гудков родился 11 января 1983 года в Новосибирске. РИА Новости, 03.07.2025

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Генерал-майор, Герой России Михаил Евгеньевич Гудков родился 11 января 1983 года в Новосибирске.В 2005 году окончил факультет "Применение подразделений войсковой разведки" Новосибирского высшего военного командного училища (ныне – Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище министерства обороны РФ).Окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации (ныне – Военный учебно-научный центр Сухопутных войск "Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных сил Российской Федерации").С 2000 года – в Вооруженных силах России.Участник боевых действий на Северном Кавказе в период проведения контртеррористической операции.В 2005 году был распределен в Воздушно-десантные войска. Служил в 83-й отдельной воздушно-десантной, с 2010 года – десантно-штурмовой бригаде (Уссурийск, Приморский край). Прошел путь от командира парашютно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона.После окончания академии был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (Владивосток, Приморский край).Участвовал в боевых действиях в Сирии, где с 2015 года Россия проводила военную операцию против международных террористических формирований. К началу 2000-х годов занимал должность командира 155-й отдельной бригады морской пехоты.С февраля 2022 года во главе своего соединения Михаил Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине. В марте 2022 года за героизм, отвагу и мужество 155-й бригаде было присвоено почетное наименование "гвардейская", а в мае 2023 года за заслуги в разработке и проведении военных операций была награждена орденом Жукова. В августе 2024 года 155-я бригада была переброшена в Курскую область, на территорию которой вторглись части ВСУ. Бригада вошла в число соединений и формирований российской армии, особо отличившихся при освобождении области. В январе 2025 года бригада была награждена орденом Суворова. В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин отметил подразделение в числе лучших, присвоив ему почетное наименование "Курская".В 2023 году указом президента России Михаилу Гудкову было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".В 2024 году Михаилу Гудкову было присвоено звание генерал-майора. В марте 2025 года Гудков был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ России. Под его началом находилась морская пехота, а также ракетные и артиллерийские береговые войска. Занимался вопросами реорганизации морской пехоты.Герой России (2023). Награжден орденом Мужества, медалью Жукова и другими наградами и медалями.Герой Приморья (2025).Установлена мемориальная доска на здании лицея №81 (Новосибирск, 2024).2 июля 2025 года генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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безопасность, справки, россия, новосибирск, приморский край, михаил гудков, владимир путин, вооруженные силы украины