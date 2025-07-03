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В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков - РИА Новости, 03.07.2025
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12:43 03.07.2025 (обновлено: 16:33 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/gibel-2026915052.html
В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков
В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков - РИА Новости, 03.07.2025
В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков
Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:43:00+03:00
2025-07-03T16:33:00+03:00
россия
курская область
олег кожемяко
тихоокеанский флот вмф россии
происшествия
специальная военная операция на украине
новосибирск
михаил гудков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в Telegram-канале.&quot;Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе с однополчанами&quot;, — написал он.Губернатор рассказал, что часто общался с Гудковым. По его словам, это был сильный духом воин, не представлявший себя нигде, кроме флота. Будучи заместителем главкома ВМФ, он продолжал лично посещать позиции морпехов. "Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры", — подчеркнул Кожемяко.Как уточнили в Минобороны, замглавкома ВМФ погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
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россия, курская область, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, происшествия, новосибирск, михаил гудков
Россия, Курская область, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Новосибирск, Михаил Гудков

В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков

Михаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Михаил Гудков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в Telegram-канале.
«

"Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе с однополчанами", — написал он.

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГудков (крайний справа) во время посещения президентом России Владимиром Путиным атомного подводного крейсера "Архангельск"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения атомного подводного крейсера Архангельск - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Гудков (крайний справа) во время посещения президентом России Владимиром Путиным атомного подводного крейсера "Архангельск"
Губернатор рассказал, что часто общался с Гудковым. По его словам, это был сильный духом воин, не представлявший себя нигде, кроме флота. Будучи заместителем главкома ВМФ, он продолжал лично посещать позиции морпехов.
"Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры", — подчеркнул Кожемяко.
Как уточнили в Минобороны, замглавкома ВМФ погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.
Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьОлег КожемякоТихоокеанский флот ВМФ РоссииПроисшествияНовосибирскМихаил Гудков
 
 
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