В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков
Михаил Гудков
Михаил Гудков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в Telegram-канале.
«
"Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе с однополчанами", — написал он.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГудков (крайний справа) во время посещения президентом России Владимиром Путиным атомного подводного крейсера "Архангельск"
Гудков (крайний справа) во время посещения президентом России Владимиром Путиным атомного подводного крейсера "Архангельск"
Губернатор рассказал, что часто общался с Гудковым. По его словам, это был сильный духом воин, не представлявший себя нигде, кроме флота. Будучи заместителем главкома ВМФ, он продолжал лично посещать позиции морпехов.
"Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры", — подчеркнул Кожемяко.
Как уточнили в Минобороны, замглавкома ВМФ погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.
Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
"Держатся крепко". Что происходит в Сумской области
4 июня, 08:00