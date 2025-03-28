https://ria.ru/20250328/putin-2007840787.html
Путин назначил генерал-майора Гудкова замкомандующего ВМФ России
Путин назначил генерал-майора Гудкова замкомандующего ВМФ России - РИА Новости, 28.03.2025
Путин назначил генерал-майора Гудкова замкомандующего ВМФ России
Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение назначить командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майора Михаила Гудкова... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:11:00+03:00
2025-03-28T03:11:00+03:00
2025-03-28T03:11:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение назначить командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майора Михаила Гудкова заместителем командующего ВМФ РФ. "Поскольку министр и начальник Генштаба считают, что ваш опыт нужен тиражировать на другие подразделения, мною принято решение перевести вас на должность - повысить уровень вашей ответственности - вы назначаетесь заместителем командующего Военно-морскими силами Российской Федерации", - сказал глава государства.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назначил генерал-майора Гудкова замкомандующего ВМФ России
Путин: генерал-майор Гудков назначен замкомандующим ВМФ России