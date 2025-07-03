https://ria.ru/20250703/foms--2026917833.html

ФОМС подвел итоги реализации Программы госгарантий с начала текущего года

ФОМС подвел итоги реализации Программы госгарантий с начала текущего года - РИА Новости, 03.07.2025

ФОМС подвел итоги реализации Программы госгарантий с начала текущего года

Объем профилактических мероприятий в рамках Программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи за январь-май текущего года вырос на 18% по сравнению... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:52:00+03:00

2025-07-03T12:52:00+03:00

2025-07-03T12:52:00+03:00

илья баланин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Объем профилактических мероприятий в рамках Программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи за январь-май текущего года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 52 миллионов комплексных посещений, сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Баланин выступил на круглом столе Комитета Совета Федерации по социальной политике "Актуальные вопросы реализации в субъектах Российской Федерации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Он обратил внимание, что Программа госгарантий сформирована с учетом достижения показателей нацпроекта. "На текущий год бюджет Федерального фонда ОМС на выполнение Программы госгарантий значительно увеличен именно с точки зрения финансовой составляющей, на реализацию территориальных программ предусмотрено более 3,6 триллиона рублей. Рост, по сравнению с 2024 годом, более чем на 16%. Это хорошая финансовая основа, которая дала возможность увеличить объемы по всем направлениям оказания медицинской помощи", – привели в ФОМС слова Баланина. Он напомнил, что для застрахованных в ОМС Программой предусмотрена возможность пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья. За пять месяцев проведено порядка 6 миллионов комплексных посещений - почти столько же, сколько за весь прошлый год. Также проведено 39 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения, или почти 37% от планового объема. За указанный период в рамках Программы ОМС также проведено почти 16 миллионов диагностических исследований, или 44% к годовому плану. По диспансерному наблюдению выполнение составило около 42% от предусмотренных объемов на текущий год. Проведено 15,5 миллиона посещений, в том числе по сердечно-сосудистым заболеваниям – более 8 миллионов, по сахарному диабету – 2,2 миллиона, по онкологическим заболеваниям – 3,1 миллиона. Также в текущем году на 57% увеличились объемы оказания бесплатной медпомощи больным вирусным гепатитом С. Объемы помощи онкобольным в рамках террпрограмм ОМС составили в условиях дневного стационара - 910 тысяч случаев лечения (рост 10,1% к прошлому году), в условиях круглосуточного стационара – 616 тысяч госпитализаций (рост 3,3%). Кроме того, в этом году в Программе госгарантий впервые установлены нормативы объема медицинской помощи по отдельным видам операций по профилю сердечно-сосудистой хирургии. "Мы видим, что значительное увеличение объемов помощи в амбулаторно-поликлиническом звене положительно сказывается на снижении экстренных ситуаций. Так, например, количество вызовов скорой помощи сократилось на 4,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – резюмировал Баланин.

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илья баланин, совет федерации рф, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф