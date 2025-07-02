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В Киеве рассказали об ударе ВС России, угрожающем власти Зеленского
В Киеве рассказали об ударе ВС России, угрожающем власти Зеленского - РИА Новости, 02.07.2025
В Киеве рассказали об ударе ВС России, угрожающем власти Зеленского
Новое наступление российской армии в Днепропетровской области приведет к краху власти Владимира Зеленского, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T04:05:00+03:00
2025-07-02T04:05:00+03:00
2025-07-02T04:05:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Новое наступление российской армии в Днепропетровской области приведет к краху власти Владимира Зеленского, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Без реального разворота к мирным переговорам крах такой системы (власти Зеленского — Прим. Ред.) неизбежен", — сказал он.По словам парламентария, успешное наступление российских войск будет приводить к еще более непоследовательным решениям Киева на фронте и еще большему саботажу в украинской армии."И ситуация не станет лучше: резервов нет, а "перемоги" нужны", — иронизирует депутат.Одиннадцатого июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в Днепропетровской области — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
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в мире, днепропетровская область, киев, россия, александр дубинский, владимир зеленский, дмитрий песков, верховная рада украины
В мире, Днепропетровская область, Киев, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины
В Киеве рассказали об ударе ВС России, угрожающем власти Зеленского
Дубинский: новое наступление ВС России грозит режиму Зеленского крахом