https://ria.ru/20250702/zelenskiy-2026643850.html

В Киеве рассказали об ударе ВС России, угрожающем власти Зеленского

В Киеве рассказали об ударе ВС России, угрожающем власти Зеленского - РИА Новости, 02.07.2025

В Киеве рассказали об ударе ВС России, угрожающем власти Зеленского

Новое наступление российской армии в Днепропетровской области приведет к краху власти Владимира Зеленского, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T04:05:00+03:00

2025-07-02T04:05:00+03:00

2025-07-02T04:05:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Новое наступление российской армии в Днепропетровской области приведет к краху власти Владимира Зеленского, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Без реального разворота к мирным переговорам крах такой системы (власти Зеленского — Прим. Ред.) неизбежен", — сказал он.По словам парламентария, успешное наступление российских войск будет приводить к еще более непоследовательным решениям Киева на фронте и еще большему саботажу в украинской армии."И ситуация не станет лучше: резервов нет, а "перемоги" нужны", — иронизирует депутат.Одиннадцатого июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в Днепропетровской области — часть боевой работы по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250702/soskin-2026640292.html

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в мире, днепропетровская область, киев, россия, александр дубинский, владимир зеленский, дмитрий песков, верховная рада украины