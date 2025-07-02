https://ria.ru/20250702/vasilchenko-2026758916.html

Мать задержанного в Баку россиянина рассказала о цели поездки сына

Мать задержанного в Баку россиянина рассказала о цели поездки сына - РИА Новости, 02.07.2025

Мать задержанного в Баку россиянина рассказала о цели поездки сына

Мать психолога из Санкт-Петербурга Алексея Васильченко, которого в числе еще нескольких россиян задержали в Баку, рассказала РИА Новости, что ее сын отправился... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:37:00+03:00

2025-07-02T15:37:00+03:00

2025-07-02T15:37:00+03:00

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азербайджан

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мать психолога из Санкт-Петербурга Алексея Васильченко, которого в числе еще нескольких россиян задержали в Баку, рассказала РИА Новости, что ее сын отправился в Азербайджан в командировку. По ее словам, сын поехал в Азербайджан не в качестве туриста. "Они командировкой туда поехали", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что в данный момент не владеет никакой информацией о судьбе сына. Странички с рекламой услуг психолога из Санкт-Петербурга Алексея Васильченко есть на нескольких ресурсах. Там описаны методы работы и указано, что встречи с клиентами он проводит онлайн. Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.

https://ria.ru/20250702/zakharova-2026658251.html

https://ria.ru/20250702/baku-2026695723.html

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в мире, азербайджан, санкт-петербург, баку