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Мать задержанного в Баку россиянина рассказала о цели поездки сына - РИА Новости, 02.07.2025
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15:37 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/vasilchenko-2026758916.html
Мать задержанного в Баку россиянина рассказала о цели поездки сына
Мать задержанного в Баку россиянина рассказала о цели поездки сына - РИА Новости, 02.07.2025
Мать задержанного в Баку россиянина рассказала о цели поездки сына
Мать психолога из Санкт-Петербурга Алексея Васильченко, которого в числе еще нескольких россиян задержали в Баку, рассказала РИА Новости, что ее сын отправился... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:37:00+03:00
2025-07-02T15:37:00+03:00
в мире
азербайджан
санкт-петербург
баку
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мать психолога из Санкт-Петербурга Алексея Васильченко, которого в числе еще нескольких россиян задержали в Баку, рассказала РИА Новости, что ее сын отправился в Азербайджан в командировку. По ее словам, сын поехал в Азербайджан не в качестве туриста. "Они командировкой туда поехали", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что в данный момент не владеет никакой информацией о судьбе сына. Странички с рекламой услуг психолога из Санкт-Петербурга Алексея Васильченко есть на нескольких ресурсах. Там описаны методы работы и указано, что встречи с клиентами он проводит онлайн. Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
https://ria.ru/20250702/zakharova-2026658251.html
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в мире, азербайджан, санкт-петербург, баку
В мире, Азербайджан, Санкт-Петербург, Баку
Мать задержанного в Баку россиянина рассказала о цели поездки сына

Мать задержанного Васильченко заявила, что он уехал в Азербайджан в командировку

© РИА Новости / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкТелебашня и здание государственной телекомпании в Баку
Телебашня и здание государственной телекомпании в Баку - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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Телебашня и здание государственной телекомпании в Баку. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мать психолога из Санкт-Петербурга Алексея Васильченко, которого в числе еще нескольких россиян задержали в Баку, рассказала РИА Новости, что ее сын отправился в Азербайджан в командировку.
По ее словам, сын поехал в Азербайджан не в качестве туриста.
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"Они командировкой туда поехали", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в данный момент не владеет никакой информацией о судьбе сына.
Странички с рекламой услуг психолога из Санкт-Петербурга Алексея Васильченко есть на нескольких ресурсах. Там описаны методы работы и указано, что встречи с клиентами он проводит онлайн.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
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