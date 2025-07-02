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В ФОМС рассказали о диспансеризации репродуктивного здоровья в России
В ФОМС рассказали о диспансеризации репродуктивного здоровья в России - РИА Новости, 02.07.2025
В ФОМС рассказали о диспансеризации репродуктивного здоровья в России
Практически 6 миллионов россиян прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья с начала 2025 года, это в разы больше, чем за такой же период в 2024 году,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:24:00+03:00
2025-07-02T17:24:00+03:00
2025-07-02T17:24:00+03:00
общество
илья баланин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Практически 6 миллионов россиян прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья с начала 2025 года, это в разы больше, чем за такой же период в 2024 году, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин в ходе заседания "круглого стола" Комитета Совета Федерации по социальной политике. Согласно информации ФОМС, в 2024 году всего 6,7 миллиона человек прошли такие обследования. "У нас предусмотрена в программе госгарантий возможность пройти и оценить свое репродуктивное здоровье - диспансеризацию репродуктивного здоровья. За 5 месяцев уже проведено практически 6 миллионов комплексных посещений. Это в разы больше, чем за пять месяцев прошлого года. То есть практически такой уровень в прошлом году был за год, а в этом году уже очень активно наши граждане пользуются такой возможностью", - сказал Баланин. Он отметил, что, по данным ФОМС, среди россиян возрастает интерес именно к диспансеризации репродуктивного здоровья. "По экстракорпоральному оплодотворению исполнение составило 37% от утвержденных объемов на текущий год, почти на 1,5% выше аналогичного периода прошлого года", - добавил глава ФОМС. Диспансеризация взрослого населения с целью оценки репродуктивного здоровья включена в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 2024 года. Для женщин и мужчин репродуктивного возраста она проводится поэтапно в зависимости от возрастных групп (от 18 до 29 лет и с 30 до 49 лет).
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общество, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, совет федерации рф
Общество, Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Совет Федерации РФ
В ФОМС рассказали о диспансеризации репродуктивного здоровья в России
ФОМС: почти 6 миллионов россиян прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Практически 6 миллионов россиян прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья с начала 2025 года, это в разы больше, чем за такой же период в 2024 году, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин в ходе заседания "круглого стола" Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Согласно информации ФОМС
, в 2024 году всего 6,7 миллиона человек прошли такие обследования.
"У нас предусмотрена в программе госгарантий возможность пройти и оценить свое репродуктивное здоровье - диспансеризацию репродуктивного здоровья. За 5 месяцев уже проведено практически 6 миллионов комплексных посещений. Это в разы больше, чем за пять месяцев прошлого года. То есть практически такой уровень в прошлом году был за год, а в этом году уже очень активно наши граждане пользуются такой возможностью", - сказал Баланин
.
Он отметил, что, по данным ФОМС, среди россиян возрастает интерес именно к диспансеризации репродуктивного здоровья.
"По экстракорпоральному оплодотворению исполнение составило 37% от утвержденных объемов на текущий год, почти на 1,5% выше аналогичного периода прошлого года", - добавил глава ФОМС.
Диспансеризация взрослого населения с целью оценки репродуктивного здоровья включена в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 2024 года. Для женщин и мужчин репродуктивного возраста она проводится поэтапно в зависимости от возрастных групп (от 18 до 29 лет и с 30 до 49 лет).