В Баку выразили протест послу России из-за расследования крушения самолета
Азербайджан выразил протест послу России из-за расследования крушения самолета
© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Архивное фото
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БАКУ, 2 июл – РИА Новости. Вызванному в МИД Азербайджана послу России в Баку Михаилу Евдокимову был выражен протест в связи с темой расследования крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), разбившегося под Актау в конце декабря прошлого года, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В среду Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана, где его принял заместитель главы МИД Азербайджана Араз Азимов.
"До сведения посла был донесен протест азербайджанской стороны в связи с расследованием крушения пассажирского самолета AZAL. Было отмечено, что инцидент... и без того оказал негативное влияние на двусторонние отношения", - говорится в сообщении.
В документе также заявлено, что азербайджанская сторона ожидает от России "полного и прозрачного" расследования катастрофы, а также привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Пресс-служба Кремля 28 декабря сообщала, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны подробно обсудили вопросы, связанные с крушением борта "Азербайджанских авиалиний" под Актау.
Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. Как указали в Кремле, в разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства ПВО отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте авиакатастрофы.
Следственный комитет России после ЧП в Актау возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Двадцать девятого декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".
В марте компания "АльфаСтрахование" заявила, что выплатила "Азербайджанским авиалиниям" страховое возмещение за самолет Embraer 190, разбившийся в районе Актау в декабре прошлого года, также компания производит выплаты пострадавшим и родственникам погибших пассажиров.