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У экс-замглавы ГУФСИН Петербурга изъяли дом и апартаменты в Испании - РИА Новости, 02.07.2025
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12:05 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026697388.html
У экс-замглавы ГУФСИН Петербурга изъяли дом и апартаменты в Испании
У экс-замглавы ГУФСИН Петербурга изъяли дом и апартаменты в Испании - РИА Новости, 02.07.2025
У экс-замглавы ГУФСИН Петербурга изъяли дом и апартаменты в Испании
Два земельных участка, дом и апартаменты в Испании вошли в перечень имущества, изъятого по иску Генпрокуратуры у бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:05:00+03:00
2025-07-02T12:05:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
генеральная прокуратура рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Два земельных участка, дом и апартаменты в Испании вошли в перечень имущества, изъятого по иску Генпрокуратуры у бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Генпрокуратура РФ во вторник сообщила об удовлетворении Петроградским райсудом Петербурга иска ведомства об обращении в доход государства имущества Мойсеенко, включая 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных транспортных средств общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей. "Петроградским районным судом в доход РФ у Мойсеенко, его родственников и друзей изъято... 8 земельных участков в Ленинградской области... 3 объекта капитального строительства (2 дома и 1 баня) в Ленинградской области... 2 земельных участка, жилой дом и апартаменты в Испании", – написала Лебедева в своем Telegram-канале. Также среди изъятого в госсобственность имущества есть автомобиль Jaguar XTYPE с испанскими номерами. Как уточнила руководитель судебной пресс-службы Петербурга, Мойсеенко, чтобы скрыть нажитое, регистрировал имущество на доверенных лиц. Законность дохода, на который было приобретено имущество, Мойсеенко подтвердить не смог. Сейчас Мойсеенко, курировавший строительство самого крупного следственного изолятора в России "Кресты-2", осужден на 18 лет лишения свободы за получение взяток на общую сумму свыше 700 миллионов рублей и организацию убийства своего подчиненного.
https://ria.ru/20250630/sud-2026293512.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Генеральная прокуратура РФ
У экс-замглавы ГУФСИН Петербурга изъяли дом и апартаменты в Испании

У экс-замглавы ГУФСИН Мойсеенко изъяли два земельных участка и дом в Испании

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Два земельных участка, дом и апартаменты в Испании вошли в перечень имущества, изъятого по иску Генпрокуратуры у бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Генпрокуратура РФ во вторник сообщила об удовлетворении Петроградским райсудом Петербурга иска ведомства об обращении в доход государства имущества Мойсеенко, включая 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных транспортных средств общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей.
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"Петроградским районным судом в доход РФ у Мойсеенко, его родственников и друзей изъято... 8 земельных участков в Ленинградской области... 3 объекта капитального строительства (2 дома и 1 баня) в Ленинградской области... 2 земельных участка, жилой дом и апартаменты в Испании", – написала Лебедева в своем Telegram-канале.
Также среди изъятого в госсобственность имущества есть автомобиль Jaguar XTYPE с испанскими номерами.
Как уточнила руководитель судебной пресс-службы Петербурга, Мойсеенко, чтобы скрыть нажитое, регистрировал имущество на доверенных лиц. Законность дохода, на который было приобретено имущество, Мойсеенко подтвердить не смог.
Сейчас Мойсеенко, курировавший строительство самого крупного следственного изолятора в России "Кресты-2", осужден на 18 лет лишения свободы за получение взяток на общую сумму свыше 700 миллионов рублей и организацию убийства своего подчиненного.
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