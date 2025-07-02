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Экспертизы по крушению самолета AZAL около Актау скоро могут завершить - РИА Новости, 02.07.2025
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10:47 02.07.2025 (обновлено: 10:57 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/krushenie-2026676353.html
Экспертизы по крушению самолета AZAL около Актау скоро могут завершить
Экспертизы по крушению самолета AZAL около Актау скоро могут завершить - РИА Новости, 02.07.2025
Экспертизы по крушению самолета AZAL около Актау скоро могут завершить
Генпрокуратура Азербайджана считает, что результаты экспертизы по делу о крушении пассажирского самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вблизи Актау в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:47:00+03:00
2025-07-02T10:57:00+03:00
в мире
казахстан
азербайджан
актау
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 2 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана считает, что результаты экспертизы по делу о крушении пассажирского самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вблизи Актау в Казахстане могут быть объявлены в ближайшее время. "Расследование по делу о крушении пассажирского самолета AZAL продолжается в трех странах. Назначены около 100 экспертиз. Недавно азербайджанские специалисты были командированы в Казахстан, где они провели широкие обсуждения. Результаты экспертизы могут быть объявлены в ближайшее время", - заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Неймар Авазов в ходе пресс-конференции в Баку. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250106/samolet-1992658498.html
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в мире, казахстан, азербайджан, актау, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Казахстан, Азербайджан, Актау, Генеральная прокуратура РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Экспертизы по крушению самолета AZAL около Актау скоро могут завершить

ГП Азербайджана: скоро могут завершить экспертизы по крушению AZAL близ Актау

© Фото : МЧС Республики КазахстанМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : МЧС Республики Казахстан
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Архивное фото
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БАКУ, 2 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана считает, что результаты экспертизы по делу о крушении пассажирского самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вблизи Актау в Казахстане могут быть объявлены в ближайшее время.
"Расследование по делу о крушении пассажирского самолета AZAL продолжается в трех странах. Назначены около 100 экспертиз. Недавно азербайджанские специалисты были командированы в Казахстан, где они провели широкие обсуждения. Результаты экспертизы могут быть объявлены в ближайшее время", - заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Неймар Авазов в ходе пресс-конференции в Баку.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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В миреКазахстанАзербайджанАктауГенеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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