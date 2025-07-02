https://ria.ru/20250702/krushenie-2026676353.html

Экспертизы по крушению самолета AZAL около Актау скоро могут завершить

Экспертизы по крушению самолета AZAL около Актау скоро могут завершить - РИА Новости, 02.07.2025

Экспертизы по крушению самолета AZAL около Актау скоро могут завершить

Генпрокуратура Азербайджана считает, что результаты экспертизы по делу о крушении пассажирского самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вблизи Актау в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:47:00+03:00

2025-07-02T10:47:00+03:00

2025-07-02T10:57:00+03:00

в мире

казахстан

азербайджан

актау

генеральная прокуратура рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991222177_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f437418461328e639bc03af4f2b2d20.jpg

БАКУ, 2 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана считает, что результаты экспертизы по делу о крушении пассажирского самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вблизи Актау в Казахстане могут быть объявлены в ближайшее время. "Расследование по делу о крушении пассажирского самолета AZAL продолжается в трех странах. Назначены около 100 экспертиз. Недавно азербайджанские специалисты были командированы в Казахстан, где они провели широкие обсуждения. Результаты экспертизы могут быть объявлены в ближайшее время", - заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Неймар Авазов в ходе пресс-конференции в Баку. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250106/samolet-1992658498.html

казахстан

азербайджан

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, азербайджан, актау, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)