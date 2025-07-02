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В Суздале на фестивале Мацуева выступят победители международного конкурса - РИА Новости, 02.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:49 02.07.2025 (обновлено: 16:53 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/festival-2026778558.html
В Суздале на фестивале Мацуева выступят победители международного конкурса
В Суздале на фестивале Мацуева выступят победители международного конкурса - РИА Новости, 02.07.2025
В Суздале на фестивале Мацуева выступят победители международного конкурса
В Суздаль на "Летний фестиваль Дениса Мацуева" приехали победители II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:49:00+03:00
2025-07-02T16:53:00+03:00
культура
культура
денис мацуев
суздаль
владимирская область
россия
игорь щеголев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Суздаль на "Летний фестиваль Дениса Мацуева" приехали победители II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова. Второго июля они выступят на одной сцене вместе с юными талантами — стипендиатами фонда "Новые имена" имени И. Н. Вороновой.Международный музыкальный конкурс имени Рахманинова завершился перед стартом Летнего фестиваля. Победу в номинации "фортепиано" в нем одержал Владимир Вишневский, в номинации "дирижирование" — Олег Худяков. С их участием в программе вечера прозвучат Рапсодия на тему Паганини и Финал Второй симфонии Рахманинова.Преемственность поколений и продолжение традиций — важный акцент проекта Дениса Мацуева в Суздале. Все участники Летней творческой школы посетят выступление восходящих звезд, которые получили личное приглашение на фестиваль от Дениса Мацуева. Все вместе они исполнят с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Василисы Маркиной шедевры мировой классики.Концертная программа даст слушателям уникальную возможность познакомиться с музыкантами, которые, весьма вероятно, уже в ближайшем будущем станут лучшими представителями русской исполнительской школы, — Львом Бакировым (фортепиано), Лукой Моромовым (скрипка), Тихоном Евлановым (виолончель), Елизаветой Гамарис (кларнет), Полиной Ереминой (фортепиано).Творческая школа в Суздале проходит в этом году параллельно с Летним фестивалем Дениса Мацуева. Более 200 одаренных молодых музыкантов и художников из 32 регионов России, а также из Армении, Сербии, Беларуси и Абхазии будут стажироваться, участвовать в мастер-классах, концертных программах, пленэрах и выставках под кураторством известных деятелей культуры и искусства, представляющих ведущие творческие образовательные учреждения.В 2025 году значительное количество участников творческой школы представляют Владимирскую область. С этим регионом фонд "Новые имена" связывают многолетняя дружба и всестороннее сотрудничество. Министерство культуры Владимирской области и Владимирский институт развития сферы культуры и искусства уделяют огромное значение поддержке и развитию одаренных музыкантов и художников.Летняя творческая школа "Новые имена" за годы своей деятельности в Суздале создала золотой фонд выпускников. Среди них — десятки музыкантов с мировым именем, в том числе сам Денис Мацуев, получивший бесценный опыт в самом начале карьеры. В ходе десятидневного интенсива школы молодые артисты не только приобретают важнейшие знания и расширяют необходимые практические навыки, но и получают возможность погрузиться в творческую атмосферу — выступить на одной сцене с успешными коллегами, пообщаться с лучшими представителями творческой индустрии. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы.Фестиваль проходит под патронатом Полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева и Губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль проводится в рамках реализации проекта "Фестиваль Дениса Мацуева ALMA MATER: “Новые имена” в Суздале".
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культура, денис мацуев, суздаль, владимирская область, россия, игорь щеголев, президентский фонд культурных инициатив, музыка, новости культуры, знаменитости
Культура, Культура, Денис Мацуев, Суздаль, Владимирская область, Россия, Игорь Щеголев, Президентский фонд культурных инициатив, Музыка, Новости культуры, Знаменитости
В Суздале на фестивале Мацуева выступят победители международного конкурса

В Суздаль на Летний фестиваль Мацуева приехали победители конкурса Рахманинова

© Фото предоставлено пресс-службой "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"/Евгений Евтюхов На "Летнем фестивале Дениса Мацуева" в Суздале
На Летнем фестивале Дениса Мацуева в Суздале - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"/Евгений Евтюхов
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Суздаль на "Летний фестиваль Дениса Мацуева" приехали победители II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова. Второго июля они выступят на одной сцене вместе с юными талантами — стипендиатами фонда "Новые имена" имени И. Н. Вороновой.
Международный музыкальный конкурс имени Рахманинова завершился перед стартом Летнего фестиваля. Победу в номинации "фортепиано" в нем одержал Владимир Вишневский, в номинации "дирижирование" — Олег Худяков. С их участием в программе вечера прозвучат Рапсодия на тему Паганини и Финал Второй симфонии Рахманинова.
© Фото предоставлено пресс-службой "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"/Евгений Евтюхов Денис Мацуев в Суздале
Денис Мацуев в Суздале - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"/Евгений Евтюхов
Денис Мацуев в Суздале
Преемственность поколений и продолжение традиций — важный акцент проекта Дениса Мацуева в Суздале. Все участники Летней творческой школы посетят выступление восходящих звезд, которые получили личное приглашение на фестиваль от Дениса Мацуева. Все вместе они исполнят с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Василисы Маркиной шедевры мировой классики.
Концертная программа даст слушателям уникальную возможность познакомиться с музыкантами, которые, весьма вероятно, уже в ближайшем будущем станут лучшими представителями русской исполнительской школы, — Львом Бакировым (фортепиано), Лукой Моромовым (скрипка), Тихоном Евлановым (виолончель), Елизаветой Гамарис (кларнет), Полиной Ереминой (фортепиано).
Творческая школа в Суздале проходит в этом году параллельно с Летним фестивалем Дениса Мацуева. Более 200 одаренных молодых музыкантов и художников из 32 регионов России, а также из Армении, Сербии, Беларуси и Абхазии будут стажироваться, участвовать в мастер-классах, концертных программах, пленэрах и выставках под кураторством известных деятелей культуры и искусства, представляющих ведущие творческие образовательные учреждения.
© Фото предоставлено пресс-службой "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"/Евгений Евтюхов На одном из концертов "Летнего фестиваля Дениса Мацуева" в Суздале
На одном из концертов Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"/Евгений Евтюхов
На одном из концертов "Летнего фестиваля Дениса Мацуева" в Суздале
В 2025 году значительное количество участников творческой школы представляют Владимирскую область. С этим регионом фонд "Новые имена" связывают многолетняя дружба и всестороннее сотрудничество. Министерство культуры Владимирской области и Владимирский институт развития сферы культуры и искусства уделяют огромное значение поддержке и развитию одаренных музыкантов и художников.
Летняя творческая школа "Новые имена" за годы своей деятельности в Суздале создала золотой фонд выпускников. Среди них — десятки музыкантов с мировым именем, в том числе сам Денис Мацуев, получивший бесценный опыт в самом начале карьеры. В ходе десятидневного интенсива школы молодые артисты не только приобретают важнейшие знания и расширяют необходимые практические навыки, но и получают возможность погрузиться в творческую атмосферу — выступить на одной сцене с успешными коллегами, пообщаться с лучшими представителями творческой индустрии. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы.
Фестиваль проходит под патронатом Полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева и Губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль проводится в рамках реализации проекта "Фестиваль Дениса Мацуева ALMA MATER: “Новые имена” в Суздале".
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