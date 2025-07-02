В Суздале на фестивале Мацуева выступят победители международного конкурса
В Суздаль на Летний фестиваль Мацуева приехали победители конкурса Рахманинова
© Фото предоставлено пресс-службой "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"/Евгений Евтюхов На "Летнем фестивале Дениса Мацуева" в Суздале
© Фото предоставлено пресс-службой "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"/Евгений Евтюхов
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Суздаль на "Летний фестиваль Дениса Мацуева" приехали победители II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова. Второго июля они выступят на одной сцене вместе с юными талантами — стипендиатами фонда "Новые имена" имени И. Н. Вороновой.
Международный музыкальный конкурс имени Рахманинова завершился перед стартом Летнего фестиваля. Победу в номинации "фортепиано" в нем одержал Владимир Вишневский, в номинации "дирижирование" — Олег Худяков. С их участием в программе вечера прозвучат Рапсодия на тему Паганини и Финал Второй симфонии Рахманинова.
© Фото предоставлено пресс-службой "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"/Евгений Евтюхов Денис Мацуев в Суздале
© Фото предоставлено пресс-службой "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"/Евгений Евтюхов
Денис Мацуев в Суздале
Преемственность поколений и продолжение традиций — важный акцент проекта Дениса Мацуева в Суздале. Все участники Летней творческой школы посетят выступление восходящих звезд, которые получили личное приглашение на фестиваль от Дениса Мацуева. Все вместе они исполнят с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Василисы Маркиной шедевры мировой классики.
Концертная программа даст слушателям уникальную возможность познакомиться с музыкантами, которые, весьма вероятно, уже в ближайшем будущем станут лучшими представителями русской исполнительской школы, — Львом Бакировым (фортепиано), Лукой Моромовым (скрипка), Тихоном Евлановым (виолончель), Елизаветой Гамарис (кларнет), Полиной Ереминой (фортепиано).
Творческая школа в Суздале проходит в этом году параллельно с Летним фестивалем Дениса Мацуева. Более 200 одаренных молодых музыкантов и художников из 32 регионов России, а также из Армении, Сербии, Беларуси и Абхазии будут стажироваться, участвовать в мастер-классах, концертных программах, пленэрах и выставках под кураторством известных деятелей культуры и искусства, представляющих ведущие творческие образовательные учреждения.
© Фото предоставлено пресс-службой "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"/Евгений Евтюхов На одном из концертов "Летнего фестиваля Дениса Мацуева" в Суздале
© Фото предоставлено пресс-службой "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"/Евгений Евтюхов
На одном из концертов "Летнего фестиваля Дениса Мацуева" в Суздале
В 2025 году значительное количество участников творческой школы представляют Владимирскую область. С этим регионом фонд "Новые имена" связывают многолетняя дружба и всестороннее сотрудничество. Министерство культуры Владимирской области и Владимирский институт развития сферы культуры и искусства уделяют огромное значение поддержке и развитию одаренных музыкантов и художников.
Летняя творческая школа "Новые имена" за годы своей деятельности в Суздале создала золотой фонд выпускников. Среди них — десятки музыкантов с мировым именем, в том числе сам Денис Мацуев, получивший бесценный опыт в самом начале карьеры. В ходе десятидневного интенсива школы молодые артисты не только приобретают важнейшие знания и расширяют необходимые практические навыки, но и получают возможность погрузиться в творческую атмосферу — выступить на одной сцене с успешными коллегами, пообщаться с лучшими представителями творческой индустрии. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы.
Фестиваль проходит под патронатом Полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева и Губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль проводится в рамках реализации проекта "Фестиваль Дениса Мацуева ALMA MATER: “Новые имена” в Суздале".