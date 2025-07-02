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В Суздале на фестивале Мацуева выступят победители международного конкурса

В Суздале на фестивале Мацуева выступят победители международного конкурса - РИА Новости, 02.07.2025

В Суздале на фестивале Мацуева выступят победители международного конкурса

В Суздаль на "Летний фестиваль Дениса Мацуева" приехали победители II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:49:00+03:00

2025-07-02T16:49:00+03:00

2025-07-02T16:53:00+03:00

культура

культура

денис мацуев

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Суздаль на "Летний фестиваль Дениса Мацуева" приехали победители II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова. Второго июля они выступят на одной сцене вместе с юными талантами — стипендиатами фонда "Новые имена" имени И. Н. Вороновой.Международный музыкальный конкурс имени Рахманинова завершился перед стартом Летнего фестиваля. Победу в номинации "фортепиано" в нем одержал Владимир Вишневский, в номинации "дирижирование" — Олег Худяков. С их участием в программе вечера прозвучат Рапсодия на тему Паганини и Финал Второй симфонии Рахманинова.Преемственность поколений и продолжение традиций — важный акцент проекта Дениса Мацуева в Суздале. Все участники Летней творческой школы посетят выступление восходящих звезд, которые получили личное приглашение на фестиваль от Дениса Мацуева. Все вместе они исполнят с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Василисы Маркиной шедевры мировой классики.Концертная программа даст слушателям уникальную возможность познакомиться с музыкантами, которые, весьма вероятно, уже в ближайшем будущем станут лучшими представителями русской исполнительской школы, — Львом Бакировым (фортепиано), Лукой Моромовым (скрипка), Тихоном Евлановым (виолончель), Елизаветой Гамарис (кларнет), Полиной Ереминой (фортепиано).Творческая школа в Суздале проходит в этом году параллельно с Летним фестивалем Дениса Мацуева. Более 200 одаренных молодых музыкантов и художников из 32 регионов России, а также из Армении, Сербии, Беларуси и Абхазии будут стажироваться, участвовать в мастер-классах, концертных программах, пленэрах и выставках под кураторством известных деятелей культуры и искусства, представляющих ведущие творческие образовательные учреждения.В 2025 году значительное количество участников творческой школы представляют Владимирскую область. С этим регионом фонд "Новые имена" связывают многолетняя дружба и всестороннее сотрудничество. Министерство культуры Владимирской области и Владимирский институт развития сферы культуры и искусства уделяют огромное значение поддержке и развитию одаренных музыкантов и художников.Летняя творческая школа "Новые имена" за годы своей деятельности в Суздале создала золотой фонд выпускников. Среди них — десятки музыкантов с мировым именем, в том числе сам Денис Мацуев, получивший бесценный опыт в самом начале карьеры. В ходе десятидневного интенсива школы молодые артисты не только приобретают важнейшие знания и расширяют необходимые практические навыки, но и получают возможность погрузиться в творческую атмосферу — выступить на одной сцене с успешными коллегами, пообщаться с лучшими представителями творческой индустрии. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы.Фестиваль проходит под патронатом Полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева и Губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль проводится в рамках реализации проекта "Фестиваль Дениса Мацуева ALMA MATER: “Новые имена” в Суздале".

https://ria.ru/20250701/luchko-2025602873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

культура, денис мацуев, суздаль, владимирская область, россия, игорь щеголев, президентский фонд культурных инициатив, музыка, новости культуры, знаменитости