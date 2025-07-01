https://ria.ru/20250701/puteshestviya-2026319095.html

В "Авиасейлс" подсчитали, сколько туристов готовы к курортному роману

В "Авиасейлс" подсчитали, сколько туристов готовы к курортному роману - РИА Новости, 01.07.2025

В "Авиасейлс" подсчитали, сколько туристов готовы к курортному роману

Эксперты рассказали, как россияне относятся к курортным романам, где знакомятся чаще всего и как часто симпатия приводит к браку, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:48:00+03:00

2025-07-01T06:48:00+03:00

2025-07-01T06:48:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как россияне относятся к курортным романам, где знакомятся чаще всего и как часто симпатия приводит к браку, рассказали РИА Новости в "Авиасейлс".Специалисты онлайн-сервиса совместно с сайтом знакомств "Мамба" на своем портале опросили 7080 пользователей. Оказалось, что 38 процентов респондентов — не против курортного романа, а у каждого четвертого такой опыт уже был.Чаще всего туристы знакомились в отеле (так ответили 22 процента), на пляже, у бассейна, во время прогулок по городу (об этом рассказали по 15 процентов). Чуть меньше — 14 процентов — обменялись контактами в дороге — поезде или самолете. Каждый десятый нашел партнера через приложения для знакомств, причем чаще уже в поездке, а не заранее. Среди нестандартных локаций называли дискотеки и экскурсии.Самое романтичное место — СочиЛетом на "Мамбе" регистрируются на 30 процентов чаще, чем зимой, особенно в мегаполисах и туристических регионах. Самый активный возраст — от 28 до 45 лет. Также растет активность пользователей: лайков — на 23 процента, совпадений (мэтчей) — на 17 процентов, а успешных переписок — на 15 процентов.Опрос "Авиасейлс" показывает, что чаще всего романтические знакомства происходят в России (14 процентов), Турции (13 процентов), в Египте и Таиланде (по четыре процента).Среди городов лидирует Сочи: восемь процентов респондентов начинали курортный роман именно там. В пятерку самых популярных для романтических отношений в отпуске мест вошли также Москва, Санкт-Петербург, Анапа и Дубай: доля новых пользователей в этих городах летом вырастает на четверть. Кроме того, все чаще пользователи ищут романтические знакомства в Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону.Флирт по маршруту отпускаВ летний период растет число междугородних переписок — пользователи ищут знакомства в городах, куда планируют поехать. Самый активный обмен сообщениями — между Москвой, Петербургом и Сочи, который лидирует по числу входящих сообщений.Жители Новосибирска и Екатеринбурга чаще пишут в Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки, петербуржцы — в Калининград, а Казань выбирает Сочи и Геленджик.Из романа – в бракУ большинства респондентов романтические отношения заканчивались вскоре после возвращения из путешествия домой. Причем у 29 процентов они прерывались сразу, у 28 процентов — через некоторое время. Еще 16 процентов пользователей продолжили общение в формате дружбы.В то же время у 23 процентов туристов роман перерос во что-то большее, а восемь процентов в итоге вступили в брак.

https://ria.ru/20250630/puteshestviya-2025926893.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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