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Аграрии Приамурья получили гранты на сумму более 30 миллионов рублей

Аграрии Приамурья получили гранты на сумму более 30 миллионов рублей - РИА Новости, 01.07.2025

Аграрии Приамурья получили гранты на сумму более 30 миллионов рублей

Шесть фермеров Амурской области получили гранты "Агростартап" на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, аграриев определяло министерство сельского хозяйства... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:56:00+03:00

2025-07-01T14:56:00+03:00

2025-07-01T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Шесть фермеров Амурской области получили гранты "Агростартап" на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, аграриев определяло министерство сельского хозяйства региона, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.Самую большую сумму — по 7 миллионов рублей получат два предпринимателя. По условиям конкурса "Агростартап" такие деньги региональный Минсельхоз выделяет тем, кто планирует разводить крупный рогатый скот мясного или молочного направления. Полученные средства все победители планируют направить на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования. Три грантополучателя дополнительно приобретут скот, один фермер построит птицеферму. При выборе победителей конкурса "Агростартап" эксперты оценивали несколько факторов: наличие у хозяйства-получателя гранта обеспеченность сбыта сельхозпродукции, земельные участки сельхозназначения (в собственности или аренде), готовность вложить собственные средства, а также удаленность от областного центра. Подать заявку на грант "Агростартап" могут крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) или индивидуальные предприниматели — главы КФХ, чья основная деятельность — производство и/или переработка сельхозпродукции. Важно, чтобы они были зарегистрированы на сельской территории в текущем финансовом году. Также на поддержку могут претендовать граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, но с условием: они должны зарегистрироваться в качестве ИП главы КФХ в течение 30 дней после того, как региональная комиссия по отбору проектов примет решение о выдаче им гранта. По данным пресс-службы, "Агростартап" дает возможность приобрести землю, построить новые здания для производства, хранения или переработки сельхозпродукции, закупить необходимое оборудование, технику, транспорт, сельскохозяйственных животных (кроме свиней), птиц и саженцы плодово-ягодных культур. Поддержка предоставляется при условии софинансирования, нужно вложить собственных средств минимум 10%.

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амурская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса