https://ria.ru/20250701/kurd-2026541960.html

Часть курдских боевиков готова сдать оружие в Ираке, сообщил источник

Часть курдских боевиков готова сдать оружие в Ираке, сообщил источник - РИА Новости, 01.07.2025

Часть курдских боевиков готова сдать оружие в Ираке, сообщил источник

Первая группа членов "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака готовится сложить оружие в ответ на призыв лидера партии Абдуллы Оджалана, но временные... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:39:00+03:00

2025-07-01T15:39:00+03:00

2025-07-01T15:42:00+03:00

ирак

рабочая партия курдистана

турция

абдуллах оджалан

курдистан (иран)

реджеп тайип эрдоган

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БАГДАД, 1 июл - РИА Новости. Первая группа членов "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака готовится сложить оружие в ответ на призыв лидера партии Абдуллы Оджалана, но временные сроки и порядок сдачи еще не определены, сообщил РИА Новости во вторник курдский политический источник в Ираке."В рамках решения, предложенного лидером Рабочей партии Курдистана Абдуллой Оджаланом относительно мирного процесса и отказа от вооруженной борьбы, первая группа боевиков готовится сложить оружие. Однако механизм сдачи оружия и временные сроки пока не определены", - сказал он.Кроме того, по словам курдского источника, неясно, куда направятся боевики после сдачи оружия, особенно те, кто не являются этническими турками.Как указал собеседник агентства, Оджалан постоянно присылает послания руководству Иракского Курдистана в связи с реорганизацией Рабочей партии, но пока в них не затрагивался вопрос о механизме сдачи оружия и других моментах.Ранее вещающий из Ирака курдский телеканал Rudaw сообщил, что первая группа бойцов РПК сдаст оружие с 3 по 10 июля в иракской провинции Сулеймания.Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, отбывающему тюремное наказание, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну около двум тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

https://ria.ru/20250519/boi-2017760539.html

https://ria.ru/20250618/bespilotnik-2023716905.html

ирак

турция

курдистан (иран)

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ирак, рабочая партия курдистана, турция, абдуллах оджалан, курдистан (иран), реджеп тайип эрдоган