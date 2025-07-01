Правозащитники БРИКС обратились в ЮНЕСКО из-за ситуации со Sputnik в Баку
Правозащитники БРИКС обратились в ЮНЕСКО из-за ситуации со Sputnik Азербайджан
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Директор департамента защиты прав журналистов ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников обратился к генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле из-за обысков и произвольных арестов журналистов в редакции радио Sputnik в Азербайджане.
"Ассоциация журналистов БРИКС выражает Вам свою обеспокоенность ввиду происходящих событий, связанных с нарушением прав журналистов и права на свободу слова… Прошу Вас принять меры и оказать содействие для соблюдения и защиты прав журналистов в текущих условиях, обеспечить право на свободу слова, осудив их преследование и принять иные действия совместно с международными организациями для восстановления нарушенных прав и немедленного освобождения корреспондентов", - говорится в обращении, которое предоставил РИА Новости Мельников.
Он напомнил, что в соответствии с нормами Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах ООН и другими нормами международного права журналисты и другие работники СМИ должны пользоваться у себя в стране или за границей защитой законодательства всех стран-участников конвенций, и их произвольные задержания, применение в отношении них силы и воспрепятствование профессиональной деятельности недопустимы.
"В отношении журналистов безосновательно и незаконно была применена физическая сила и организованно воспрепятствование их законной журналистской деятельности", - подчеркнул Мельников.
В агентстве Sputnik в Москве в понедельник сообщали РИА Новости об отсутствии связи с редакцией Sputnik Азербайджан. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позднее агентство Sputnik сообщило, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.
В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly
Вчера, 21:02
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, в свою очередь, в понедельник заявил, что происходящее с представительством Sputnik в Баку "мы воспринимаем как несправедливость". По его словам, заход в редакцию Sputnik в Баку силовиков и задержание журналистов выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран, претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан "не было и нет", а формальности работы Sputnik Азербайджан "договорились уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения". Киселёв также добавил, что хочется верить, что случившееся со Sputnik в Баку вызвано тем, что "среднее звено гуляет само по себе".