https://ria.ru/20250630/zhile-2026183240.html

Стали известны города-лидеры по вводу жилья в 2024 году

Стали известны города-лидеры по вводу жилья в 2024 году - РИА Новости, 30.06.2025

Стали известны города-лидеры по вводу жилья в 2024 году

Краснодар и Грозный стали городами-лидерами по вводу жилья в 2024 году, замыкают список Мурманск и Магадан, свидетельствует исследование РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T00:31:00+03:00

2025-06-30T00:31:00+03:00

2025-06-30T00:31:00+03:00

экономика

жилье

россия

салехард

краснодар

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Краснодар и Грозный стали городами-лидерами по вводу жилья в 2024 году, замыкают список Мурманск и Магадан, свидетельствует исследование РИА Новости. Спад жилищного строительства В 2024 году в России было введено 107,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 2,4% ниже показателя предыдущего года, вместе с тем 42% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России. При этом в городах спад жилищного строительства глубже, чем в целом по России. По сравнению с результатом предыдущего года, в 2024 году в 100 крупнейших городах жилья построено на 6,6% меньше. Для оценки темпов жилищного строительства в городах России эксперты РИА Новости составили рейтинг городов по вводу жилья. Города сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенных в 2024 году, в пересчете на одного жителя. Лидеры рейтинга Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2024 году объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами рейтинга изменяется в диапазоне от 0,06 до 2,34 квадратных метра, что заметно шире, чем между российскими регионами. За прошедший год лидирующая в рейтинге группа немного сократилась. Больше всего жилья, то есть один и более квадратного метра на человека, ввели в 17 городах России, а год назад таких городов было 19. Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2024 года на одного жителя введено 2,34 квадратного метра. Лидирующую позицию в рейтинге Краснодару удается сохранять из-за строительного бума, который наблюдается в городе уже не первый год. Краснодарский край также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья. На второе место по объему ввода жилья поднялся представитель Северного Кавказа – Грозный, где в пересчете на одного жителя построено 1,98 квадратного метра. По итогам 2024 года в городе введено 790 тысяч квадратных метров жилых площадей, что более чем в полтора раза превышает результат прошлого года. Третью строчку рейтинга занимает Кызыл, где на одного жителя ввели 1,76 квадратного метра. Темп роста объема введенного жилья по итогам 2024 года почти удвоился, что и позволило столице Республики Тыва войти в состав тройки лидеров рейтинга. На четвертом и пятом местах расположились представители Урала. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа – Салехарде – по итогам 2024 года в пересчете на одного жителя построено 1,74 квадратного метра, а в столице Тюменской области – 1,68 квадратного метра. В 2024 году объем введенного жилья в Салехарде утроился по сравнению с предыдущим годом, что и позволило ему потеснить Тюмень с занимаемого ею несколько лет подряд четвертого места. В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2024 году строители ввели в эксплуатацию 0,738 квадратного метра жилья, и в 33 российских городах этот показатель превышает общероссийский уровень. В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2024 году введено в Мурманске (0,06 квадратного метра), Магадане (0,07 квадратного метра) и Новокузнецке (0,09 квадратного метра). Еще в семи городах – Братске, Шахтах, Петропавловске-Камчатском, Комсомольске-на-Амуре, Нижнем Тагиле, Нижневартовске и Тольятти – в 2024 году введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека. Объемы строительства По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах по-прежнему столицы: в Москве в 2024 году ввели 6,55 миллиона квадратных метров жилья, в Краснодаре – 2,94 миллиона жилых метров и в Санкт-Петербурге – 2,67 миллиона квадратных метров. Следом за ними расположились Екатеринбург с объемом 1,77 миллиона квадратных метров, Новосибирск (1,53 миллиона квадратных метров), Тюмень (1,46 миллиона квадратных метров), Казань (1,42 миллиона квадратных метров), Уфа (1,13 миллиона квадратных метров) и Ростов-на-Дону (1,06 миллиона квадратных метров). За прошедший год эта группа не изменилась, но, несмотря на сохраняющийся объем более одного миллиона квадратных метров в год, только в двух городах лидирующей группы объем введенного жилья вырос (в Казани – на 6,6%, в Тюмени – на 5,7%). Значительно ниже уровень строительства жилья в крупных городах Севера и Дальнего Востока. Меньше всего в 2024 году построено в Магадане – объем введенного жилья по итогам 2024 года составил 6 тысяч квадратных метров, что на 45% меньше, чем годом ранее. В Мурманске объем строительства жилья за 2024 год составил 15 тысяч квадратных метров, в Нарьян-Маре –17 тысяч квадратных метров, в Биробиджане –19 тысяч квадратных метров. Темпы роста строительства жилья По итогам 2024 года положительная динамика темпов роста жилищного строительства наблюдается в 43 крупнейших городах РФ из 100. Наиболее существенный темп роста жилищного фонда наблюдается в Мурманске (в 4,7 раза), Салехарде (в 3 раза), Братске (в 2 раза) и Нарьян-Маре (в 2 раза). Кроме того, еще в восьми городах – Петропавловске-Камчатском, Кызыле, Сургуте, Орске, Майкопе, Махачкале, Грозном и Липецке – объем строительства увеличился более чем на 50% по сравнению с результатами 2023 года. Более чем на 40% объемы ввода жилья снизились в Магадане (минус 45%), Владимире (минус 43,1%), Череповце (минус 41,7%), Новокузнецке (минус 40,7%) и Белгороде (минус 40,5%). Еще в девяти городах – Туле, Тольятти, Костроме, Калуге, Севастополе, Набережных Челнах, Рязани, Нижневартовске и Архангельске – объем введенного жилья сократился на 25% и более. Уровень обеспеченности жильем По итогам 2024 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 29,4 квадратного метра на человека. При этом не во всех городах из первой десятки рейтинга по вводу жилья этот показатель равен или выше, чем в среднем по стране. В Грозном, Кызыле и Салехарде уровень обеспеченности жильем ниже общероссийского уровня. Уровень обеспеченности жильем существенно изменяется от города к городу, и между максимумом и минимумом он отличается в 2,2 раза. По данному показателю лидером третий год подряд стал Владикавказ, где на каждого жителя приходится 40,6 квадратного метра. Но Краснодар, занимающий второе место с показателем 40,2 квадратного метра на человека, стремительно приближается к лидеру. На третью строчку переместился Калининград, где на каждого жителя приходится 39,1 квадратного метра жилья, а Тула сместилась на четвертое место с показателем в 38,6 квадратного метра. Замыкает первую пятерку Тамбов (37,5 квадратного метра). Всего же в 45 российских городах показатель обеспеченности жильем превышает общероссийский уровень (29,4 квадратного метра), из которых в 17 городах на одного жителя приходится более 33 квадратных метров.

https://ria.ru/20250630/reyting-2025142701.html

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https://ria.ru/20241007/ipoteka-1976663558.html

https://ria.ru/20250324/stroitelstvo-2006836148.html

https://realty.ria.ru/20241227/spros-1991261470.html

https://realty.ria.ru/20250129/podmoskove-1996058208.html

https://ria.ru/20250629/sdelka-2026086881.html

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Дарья Буймова

экономика, жилье, россия, салехард, краснодар