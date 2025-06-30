https://ria.ru/20250630/nauka-2025860958.html

Швы на черепе. Предложен улучшенный способ оценки возраста людей

Швы на черепе. Предложен улучшенный способ оценки возраста людей - РИА Новости, 30.06.2025

Швы на черепе. Предложен улучшенный способ оценки возраста людей

Методику, которая позволит более точно оценить возраст умерших людей по черепным швам, предложили специалисты Музея антропологии и этнографии имени Петра... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:00:00+03:00

2025-06-30T09:00:00+03:00

2025-06-30T09:00:00+03:00

наука

наука

санкт-петербург

российская академия наук

российский научный фонд

университетская наука

археология

история

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Методику, которая позволит более точно оценить возраст умерших людей по черепным швам, предложили специалисты Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Этот метод может быть использован в археологии и криминалистике, сообщили РИА Новости в пресс-службе РНФ.Кости в человеческом черепе соединены неподвижно, и места их соприкосновения — швы — заполнены соединительной тканью. С возрастом они (в первую очередь швы свода черепа) окостеневают — такой процесс называется заращением. Однако скорость этого процесса неодинакова даже для людей одного возраста, объяснили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ). Поэтому использование этого скелетного признака для установления возраста может приводить к некорректным результатам, которые могут не только привести к неверным археологическим выводам, но и осложнить работу судебных антропологов.Ученый из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург) предложил усовершенствованный алгоритм определения возраста останков на примере одной из классических антропологических методик. В базу для новой методики попали параметры черепов из литературных и архивных данных, добавили в РНФ.Наиболее вероятный возраст человека, которому принадлежал череп, в новом алгоритме подбирается не специалистом-антропологом, а с привлечением статистических методов анализа данных. Это позволит исключить субъективность оценки важного антропологического параметра ученым, и поможет сделать методику оценки возраста по черепному шву более универсальной."Использование предварительной оценки (специалистом – прим. ред.) и множества референтных групп позволяют избежать искажений, которые возникают при работе с классическими методиками. Это особенно важно в археологии, где мы часто имеем дело с фрагментарными материалами. Сейчас мы с коллегами тестируем альтернативные варианты методик и планируем создать веб-приложение, пользователи которого смогут самостоятельно выбирать оптимальный метод и получать оценки возраста исследуемых останков, исходя из доступности для изучения конкретных признаков", — приводятся в сообщении РНФ слова старшего научного сотрудника Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Ивана Широбокова.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

https://ria.ru/20250528/nauka-2019134556.html

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