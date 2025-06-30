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Швы на черепе. Предложен улучшенный способ оценки возраста людей - РИА Новости, 30.06.2025
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Наука
 
09:00 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/nauka-2025860958.html
Швы на черепе. Предложен улучшенный способ оценки возраста людей
Швы на черепе. Предложен улучшенный способ оценки возраста людей - РИА Новости, 30.06.2025
Швы на черепе. Предложен улучшенный способ оценки возраста людей
Методику, которая позволит более точно оценить возраст умерших людей по черепным швам, предложили специалисты Музея антропологии и этнографии имени Петра... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:00:00+03:00
2025-06-30T09:00:00+03:00
наука
наука
санкт-петербург
российская академия наук
российский научный фонд
университетская наука
археология
история
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Методику, которая позволит более точно оценить возраст умерших людей по черепным швам, предложили специалисты Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Этот метод может быть использован в археологии и криминалистике, сообщили РИА Новости в пресс-службе РНФ.Кости в человеческом черепе соединены неподвижно, и места их соприкосновения — швы — заполнены соединительной тканью. С возрастом они (в первую очередь швы свода черепа) окостеневают — такой процесс называется заращением. Однако скорость этого процесса неодинакова даже для людей одного возраста, объяснили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ). Поэтому использование этого скелетного признака для установления возраста может приводить к некорректным результатам, которые могут не только привести к неверным археологическим выводам, но и осложнить работу судебных антропологов.Ученый из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург) предложил усовершенствованный алгоритм определения возраста останков на примере одной из классических антропологических методик. В базу для новой методики попали параметры черепов из литературных и архивных данных, добавили в РНФ.Наиболее вероятный возраст человека, которому принадлежал череп, в новом алгоритме подбирается не специалистом-антропологом, а с привлечением статистических методов анализа данных. Это позволит исключить субъективность оценки важного антропологического параметра ученым, и поможет сделать методику оценки возраста по черепному шву более универсальной."Использование предварительной оценки (специалистом – прим. ред.) и множества референтных групп позволяют избежать искажений, которые возникают при работе с классическими методиками. Это особенно важно в археологии, где мы часто имеем дело с фрагментарными материалами. Сейчас мы с коллегами тестируем альтернативные варианты методик и планируем создать веб-приложение, пользователи которого смогут самостоятельно выбирать оптимальный метод и получать оценки возраста исследуемых останков, исходя из доступности для изучения конкретных признаков", — приводятся в сообщении РНФ слова старшего научного сотрудника Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Ивана Широбокова.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
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наука, санкт-петербург, российская академия наук, российский научный фонд, университетская наука, археология, история, российские инновации, криминалистика, возраст
Наука, Наука, Санкт-Петербург, Российская академия наук, Российский научный фонд, Университетская наука, Археология, история, Российские инновации, криминалистика, возраст

Швы на черепе. Предложен улучшенный способ оценки возраста людей

© Getty Images / HispanolisticЧереп
Череп - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / Hispanolistic
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Методику, которая позволит более точно оценить возраст умерших людей по черепным швам, предложили специалисты Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Этот метод может быть использован в археологии и криминалистике, сообщили РИА Новости в пресс-службе РНФ.
Кости в человеческом черепе соединены неподвижно, и места их соприкосновения — швы — заполнены соединительной тканью. С возрастом они (в первую очередь швы свода черепа) окостеневают — такой процесс называется заращением. Однако скорость этого процесса неодинакова даже для людей одного возраста, объяснили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ). Поэтому использование этого скелетного признака для установления возраста может приводить к некорректным результатам, которые могут не только привести к неверным археологическим выводам, но и осложнить работу судебных антропологов.
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Ученый из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург) предложил усовершенствованный алгоритм определения возраста останков на примере одной из классических антропологических методик. В базу для новой методики попали параметры черепов из литературных и архивных данных, добавили в РНФ.
Наиболее вероятный возраст человека, которому принадлежал череп, в новом алгоритме подбирается не специалистом-антропологом, а с привлечением статистических методов анализа данных. Это позволит исключить субъективность оценки важного антропологического параметра ученым, и поможет сделать методику оценки возраста по черепному шву более универсальной.
© Фото предоставлено Иваном ШиробоковымЧерепа двух мужчин 66 и 16 лет из коллекций Кунсткамеры
Черепа двух мужчин 66 и 16 лет из коллекций Кунсткамеры
Черепа двух мужчин 66 и 16 лет из коллекций Кунсткамеры
© Фото предоставлено Иваном Широбоковым
1 из 2
© Фото предоставлено Иваном ШиробоковымАвтор исследования Иван Широбоков
Автор исследования Иван Широбоков
Автор исследования Иван Широбоков
© Фото предоставлено Иваном Широбоковым
2 из 2
Черепа двух мужчин 66 и 16 лет из коллекций Кунсткамеры
© Фото предоставлено Иваном Широбоковым
1 из 2
Автор исследования Иван Широбоков
© Фото предоставлено Иваном Широбоковым
2 из 2
"Использование предварительной оценки (специалистом – прим. ред.) и множества референтных групп позволяют избежать искажений, которые возникают при работе с классическими методиками. Это особенно важно в археологии, где мы часто имеем дело с фрагментарными материалами. Сейчас мы с коллегами тестируем альтернативные варианты методик и планируем создать веб-приложение, пользователи которого смогут самостоятельно выбирать оптимальный метод и получать оценки возраста исследуемых останков, исходя из доступности для изучения конкретных признаков", — приводятся в сообщении РНФ слова старшего научного сотрудника Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Ивана Широбокова.
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