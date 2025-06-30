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Российские военные полностью освободили территорию ЛНР - РИА Новости, 30.06.2025
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21:38 30.06.2025 (обновлено: 22:57 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/lnr-2026396026.html
Российские военные полностью освободили территорию ЛНР
Российские военные полностью освободили территорию ЛНР - РИА Новости, 30.06.2025
Российские военные полностью освободили территорию ЛНР
Российские войска взяли под контроль всю территорию ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире Первого канала. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T21:38:00+03:00
2025-06-30T22:57:00+03:00
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль всю территорию ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире Первого канала.&quot;Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — сто процентов&quot;, — сказал он.В декабре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что все остававшиеся на тот момент под контролем ВСУ луганские села получили критические разрушения из-за действий украинских боевиков.
https://ria.ru/20250527/konstantinovka-2019134060.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные полностью освободили территорию ЛНР

Пасечник: российские военные освободили всю территорию ЛНР

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль всю территорию ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире Первого канала.
«

"Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — сто процентов", — сказал он.

© ФотоРоссийские войска освободили территорию ЛНР
Российские войска освободили территорию ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото
Российские войска освободили территорию ЛНР
  • С конца прошлого года российские военные нарастили темпы наступления в Донбассе.
  • В январе бойцы освободили Новоегоровку в ЛНР, а в конце февраля — Новолюбовку.
  • Еще до этого, в декабре, министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что ВСУ контролируют менее одного процента территории региона.
  • Президент Владимир Путин в марте также заявлял, что российские военные освободили 99 процентов площади ЛНР.
  • Он также добавил, что освобождено свыше 70 процентов территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
В декабре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что все остававшиеся на тот момент под контролем ВСУ луганские села получили критические разрушения из-за действий украинских боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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