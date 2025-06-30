https://ria.ru/20250630/lnr-2026396026.html

Российские военные полностью освободили территорию ЛНР

Российские военные полностью освободили территорию ЛНР - РИА Новости, 30.06.2025

Российские военные полностью освободили территорию ЛНР

Российские войска взяли под контроль всю территорию ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире Первого канала. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T21:38:00+03:00

2025-06-30T21:38:00+03:00

2025-06-30T22:57:00+03:00

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль всю территорию ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире Первого канала."Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — сто процентов", — сказал он.В декабре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что все остававшиеся на тот момент под контролем ВСУ луганские села получили критические разрушения из-за действий украинских боевиков.

https://ria.ru/20250527/konstantinovka-2019134060.html

луганская народная республика

россия

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2025

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луганская народная республика, леонид пасечник, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины