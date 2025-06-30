Российские военные полностью освободили территорию ЛНР
Пасечник: российские военные освободили всю территорию ЛНР
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль всю территорию ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире Первого канала.
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"Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — сто процентов", — сказал он.
© ФотоРоссийские войска освободили территорию ЛНР
© Фото
Российские войска освободили территорию ЛНР
- С конца прошлого года российские военные нарастили темпы наступления в Донбассе.
- В январе бойцы освободили Новоегоровку в ЛНР, а в конце февраля — Новолюбовку.
- Еще до этого, в декабре, министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что ВСУ контролируют менее одного процента территории региона.
- Президент Владимир Путин в марте также заявлял, что российские военные освободили 99 процентов площади ЛНР.
- Он также добавил, что освобождено свыше 70 процентов территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
В декабре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что все остававшиеся на тот момент под контролем ВСУ луганские села получили критические разрушения из-за действий украинских боевиков.