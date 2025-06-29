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Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту на следующей неделе - РИА Новости, 29.06.2025
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13:54 29.06.2025 (обновлено: 14:11 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/putin--2026136322.html
Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту на следующей неделе
Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту на следующей неделе - РИА Новости, 29.06.2025
Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по телемосту примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, в графике главы государства имеются и другие... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по телемосту примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, в графике главы государства имеются и другие международные контакты.Кроме того, президент РФ проведет совещание по развитию новых регионов РФ, оперативное совещание Совбеза РФ, а также займется делами Агентства стратегических инициатив, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин.Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров отправится на саммит БРИКС в Бразилию, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран.
https://ria.ru/20250625/brazilija-2025369656.html
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россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, брикс, в мире, павел зарубин
Россия, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, БРИКС, В мире, Павел Зарубин
Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту на следующей неделе

Путин на следующей неделе по телемосту примет участие в заседании саммита БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по телемосту примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, в графике главы государства имеются и другие международные контакты.
Кроме того, президент РФ проведет совещание по развитию новых регионов РФ, оперативное совещание Совбеза РФ, а также займется делами Агентства стратегических инициатив, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Ушаков объяснил участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи
25 июня, 16:37
Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров отправится на саммит БРИКС в Бразилию, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Страны БРИКС реализуют масштабные инициативы, заявил Путин
20 июня, 16:46
 
РоссияРио-де-Жанейро (город)БразилияВладимир ПутинСергей ЛавровЮрий УшаковБРИКСВ миреПавел Зарубин
 
 
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