https://ria.ru/20250629/putin--2026136322.html

Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту на следующей неделе

Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту на следующей неделе - РИА Новости, 29.06.2025

Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по телемосту примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, в графике главы государства имеются и другие... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:54:00+03:00

2025-06-29T13:54:00+03:00

2025-06-29T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по телемосту примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, в графике главы государства имеются и другие международные контакты.Кроме того, президент РФ проведет совещание по развитию новых регионов РФ, оперативное совещание Совбеза РФ, а также займется делами Агентства стратегических инициатив, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин.Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров отправится на саммит БРИКС в Бразилию, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран.

https://ria.ru/20250625/brazilija-2025369656.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024296160.html

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рио-де-жанейро (город)

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россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, брикс, в мире, павел зарубин