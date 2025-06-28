Выпускники из Мариуполя посетят праздник "Алые паруса" в Петербурге

Выпускники школ из Мариуполя посетят праздник "Алые паруса" в Петербурге
ВДНХ впервые стала площадкой для празднования городского выпускного.
ВДНХ впервые стала площадкой для празднования городского выпускного.
Главных звезд вечера — выпускников — встречали на красной ковровой дорожке.
Главных звезд вечера — выпускников — встречали на красной ковровой дорожке.
Каждая площадка раскрывала важные ценности современных выпускников — стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии.
Каждая площадка раскрывала важные ценности современных выпускников — стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии.
Главной точкой притяжения стала музыкальная сцена, рассчитанная на более чем тысячу зрителей.
Главной точкой притяжения стала музыкальная сцена, рассчитанная на более чем тысячу зрителей.
В течение ночи для ребят выступали популярные исполнители, среди которых SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина и другие.
В течение ночи для ребят выступали популярные исполнители, среди которых SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина и другие.
На одной из сцен было организовано живое караоке с известными хитами.
На одной из сцен было организовано живое караоке с известными хитами.
Вместе с выпускниками артисты исполняли каверы популярных песен, а ребята, увлекающиеся музыкой, создавали авторские мини-треки на основе джингла "Московский выпускной".
Вместе с выпускниками артисты исполняли каверы популярных песен, а ребята, увлекающиеся музыкой, создавали авторские мини-треки на основе джингла "Московский выпускной".
Для всех гостей выпускного проходили ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 3:00 можно было бесплатно посетить сразу несколько музеев.
Для всех гостей выпускного проходили ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 3:00 можно было бесплатно посетить сразу несколько музеев.
Развлекательные активности продолжались до 4:00, после чего на главной и танцевальной сцене до 6:00 были дискотеки.
Развлекательные активности продолжались до 4:00, после чего на главной и танцевальной сцене до 6:00 были дискотеки.
ВДНХ впервые стала площадкой для празднования городского выпускного.
Главных звезд вечера — выпускников — встречали на красной ковровой дорожке.
Каждая площадка раскрывала важные ценности современных выпускников — стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии.
Главной точкой притяжения стала музыкальная сцена, рассчитанная на более чем тысячу зрителей.
В течение ночи для ребят выступали популярные исполнители, среди которых SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина и другие.
На одной из сцен было организовано живое караоке с известными хитами.
Вместе с выпускниками артисты исполняли каверы популярных песен, а ребята, увлекающиеся музыкой, создавали авторские мини-треки на основе джингла "Московский выпускной".
Для всех гостей выпускного проходили ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 3:00 можно было бесплатно посетить сразу несколько музеев.
Развлекательные активности продолжались до 4:00, после чего на главной и танцевальной сцене до 6:00 были дискотеки.