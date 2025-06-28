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Выпускники из Мариуполя посетят праздник "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости, 28.06.2025
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20:09 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/parusa-2026051376.html
Выпускники из Мариуполя посетят праздник "Алые паруса" в Петербурге
Выпускники из Мариуполя посетят праздник "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости, 28.06.2025
Выпускники из Мариуполя посетят праздник "Алые паруса" в Петербурге
Выпускники школ из Мариуполя посетят праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T20:09:00+03:00
2025-06-28T20:09:00+03:00
общество
санкт-петербург
мариуполь
нева (река)
александр беглов
алые паруса (праздник выпускников)
россия
иванушки international
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Выпускники школ из Мариуполя посетят праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. За четыре года более 6,4 тысячи мариупольских детей отдыхали в Петербурге по программе "Петербургские каникулы". Для 400 педагогов прошли обучающие семинары в лучших школах города. "Вторая смена программы традиционно организована для выпускников мариупольских школ так, чтобы они смогли посетить знаменитый петербургский праздник "Алые паруса". Сегодня вечером он завершает цикл выпускных балов в Северной столице. В этом году на вторую смену "Петербургских каникул" на берега Невы прибыли более юных 500 мариупольцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что Петербург и Мариуполь уже три года связывают братские узы. За это время специалисты из Северной столицы построили в городе-побратиме десятки новых зданий: дома, школы, поликлиники, восстановили парки и фонтаны. Сейчас идёт реконструкция Драматического театра. "Мы делаем это для вас. Чтобы вы строили вашу жизнь в красивом, уютном, мирном городе. Пусть каждый из вас найдёт свой путь. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели. Учитесь, дерзайте. Россия – страна огромных возможностей. Воспользуйтесь ими. Сегодня вас ждут "Алые паруса". Это праздник, который стал символом надежды и мечты для сотен тысяч выпускников. Его знает весь мир. Пусть он станет для вас настоящим началом новой жизни", – отметил губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Ранее в субботу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский вручили медали "За особые успехи в учении" I и II степени выпускникам образовательных учреждений Петербурга и Мариуполя. Торжественная церемония состоялась в Таврическом дворце. В общей сложности медали получили 86 выпускников. "Сегодня вы открываете новую страницу вашей жизни. Хочу пожелать вам успехов и удачи. Берегите родителей. Не забывайте своих учителей. Продолжайте также дружить со своими одноклассниками, они многие годы были с вами вместе. И Россия, и наш президент сделали все, чтобы обеспечить вам хорошее будущее", – напутствовал выпускников Беглов. Традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в субботу вечером в Петербурге. Концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00 мск и продлится 2 часа 40 минут. На нем выступят Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International". Главной темой концертных номеров в этом году станет Победа. Найдет отражение и важная веха российской истории - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет олицетворять качества, которые помогают побеждать. После полуночи по Неве пройдет бриг "Россия" под алыми парусами. Проход главного символа праздника "Алые паруса" будет сопровождаться водно-пиротехническим шоу. Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". "Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
https://ria.ru/20250628/putin-2025958560.html
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общество, санкт-петербург, мариуполь, нева (река), александр беглов, алые паруса (праздник выпускников), россия, иванушки international, the hatters, надежда кадышева, "агата кристи", вадим самойлов, зара (певица), образование - общество, образование, выпускной вечер, выпускные вечера в россии
Общество, Санкт-Петербург, Мариуполь, Нева (река), Александр Беглов, Алые паруса (праздник выпускников), Россия, Иванушки International, The Hatters, Надежда Кадышева, "Агата Кристи", Вадим Самойлов, Зара (певица), Образование - Общество, Образование, Выпускной вечер, Выпускные вечера в России
Выпускники из Мариуполя посетят праздник "Алые паруса" в Петербурге

Выпускники школ из Мариуполя посетят праздник "Алые паруса" в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Выпускники школ из Мариуполя посетят праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
За четыре года более 6,4 тысячи мариупольских детей отдыхали в Петербурге по программе "Петербургские каникулы". Для 400 педагогов прошли обучающие семинары в лучших школах города.
«
"Вторая смена программы традиционно организована для выпускников мариупольских школ так, чтобы они смогли посетить знаменитый петербургский праздник "Алые паруса". Сегодня вечером он завершает цикл выпускных балов в Северной столице. В этом году на вторую смену "Петербургских каникул" на берега Невы прибыли более юных 500 мариупольцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Петербург и Мариуполь уже три года связывают братские узы. За это время специалисты из Северной столицы построили в городе-побратиме десятки новых зданий: дома, школы, поликлиники, восстановили парки и фонтаны. Сейчас идёт реконструкция Драматического театра.
"Мы делаем это для вас. Чтобы вы строили вашу жизнь в красивом, уютном, мирном городе. Пусть каждый из вас найдёт свой путь. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели. Учитесь, дерзайте. Россия – страна огромных возможностей. Воспользуйтесь ими. Сегодня вас ждут "Алые паруса". Это праздник, который стал символом надежды и мечты для сотен тысяч выпускников. Его знает весь мир. Пусть он станет для вас настоящим началом новой жизни", – отметил губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее в субботу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский вручили медали "За особые успехи в учении" I и II степени выпускникам образовательных учреждений Петербурга и Мариуполя. Торжественная церемония состоялась в Таврическом дворце. В общей сложности медали получили 86 выпускников.
Московский выпускной на ВДНХ
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

ВДНХ впервые стала площадкой для празднования городского выпускного.

Выпускники московских школ на праздновании выпускного на ВДНХ

ВДНХ впервые стала площадкой для празднования городского выпускного.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Главных звезд вечера — выпускников — встречали на красной ковровой дорожке.

Выпускники московских школ на праздновании выпускного на ВДНХ

Главных звезд вечера — выпускников — встречали на красной ковровой дорожке.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Темой праздника стал "Код поколения".

Московский выпускной 2025 на ВДНХ

Темой праздника стал "Код поколения".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Каждая площадка раскрывала важные ценности современных выпускников — стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии.

Московский выпускной 2025 на ВДНХ

Каждая площадка раскрывала важные ценности современных выпускников — стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Главной точкой притяжения стала музыкальная сцена, рассчитанная на более чем тысячу зрителей.

Московский выпускной 2025 на ВДНХ

Главной точкой притяжения стала музыкальная сцена, рассчитанная на более чем тысячу зрителей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В течение ночи для ребят выступали популярные исполнители, среди которых SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина и другие.

Певец Shaman на праздновании выпускного на ВДНХ

В течение ночи для ребят выступали популярные исполнители, среди которых SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина и другие.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На одной из сцен было организовано живое караоке с известными хитами.

Московский выпускной 2025 на ВДНХ

На одной из сцен было организовано живое караоке с известными хитами.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Вместе с выпускниками артисты исполняли каверы популярных песен, а ребята, увлекающиеся музыкой, создавали авторские мини-треки на основе джингла "Московский выпускной".

Московский выпускной 2025 на ВДНХ

Вместе с выпускниками артисты исполняли каверы популярных песен, а ребята, увлекающиеся музыкой, создавали авторские мини-треки на основе джингла "Московский выпускной".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Для всех гостей выпускного проходили ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 3:00 можно было бесплатно посетить сразу несколько музеев.

Концерт на праздновании выпускного на ВДНХ

Для всех гостей выпускного проходили ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 3:00 можно было бесплатно посетить сразу несколько музеев.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Развлекательные активности продолжались до 4:00, после чего на главной и танцевальной сцене до 6:00 были дискотеки.

Московский выпускной 2025 на ВДНХ

Развлекательные активности продолжались до 4:00, после чего на главной и танцевальной сцене до 6:00 были дискотеки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 10

ВДНХ впервые стала площадкой для празднования городского выпускного.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 10

Главных звезд вечера — выпускников — встречали на красной ковровой дорожке.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 10

Темой праздника стал "Код поколения".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 10

Каждая площадка раскрывала важные ценности современных выпускников — стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10

Главной точкой притяжения стала музыкальная сцена, рассчитанная на более чем тысячу зрителей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 10

В течение ночи для ребят выступали популярные исполнители, среди которых SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина и другие.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 10

На одной из сцен было организовано живое караоке с известными хитами.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 10

Вместе с выпускниками артисты исполняли каверы популярных песен, а ребята, увлекающиеся музыкой, создавали авторские мини-треки на основе джингла "Московский выпускной".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10

Для всех гостей выпускного проходили ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 3:00 можно было бесплатно посетить сразу несколько музеев.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 10

Развлекательные активности продолжались до 4:00, после чего на главной и танцевальной сцене до 6:00 были дискотеки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Сегодня вы открываете новую страницу вашей жизни. Хочу пожелать вам успехов и удачи. Берегите родителей. Не забывайте своих учителей. Продолжайте также дружить со своими одноклассниками, они многие годы были с вами вместе. И Россия, и наш президент сделали все, чтобы обеспечить вам хорошее будущее", – напутствовал выпускников Беглов.
Традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в субботу вечером в Петербурге. Концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00 мск и продлится 2 часа 40 минут. На нем выступят Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы "5УТРА", The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и "Иванушки International". Главной темой концертных номеров в этом году станет Победа. Найдет отражение и важная веха российской истории - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет олицетворять качества, которые помогают побеждать.
После полуночи по Неве пройдет бриг "Россия" под алыми парусами. Проход главного символа праздника "Алые паруса" будет сопровождаться водно-пиротехническим шоу.
Успехов вам, в добрый час. Путин поздравил выпускников с окончанием школы - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин поздравил выпускников российских школ
Вчера, 00:06
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".
"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
Выпускницы во время празднования школьного выпускного - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
История проведения выпускных вечеров в учебных заведениях России
27 июня, 01:30
 
ОбществоСанкт-ПетербургМариупольНева (река)Александр БегловАлые паруса (праздник выпускников)РоссияИванушки InternationalThe HattersНадежда Кадышева"Агата Кристи"Вадим СамойловЗара (певица)Образование - ОбществоОбразованиеВыпускной вечерВыпускные вечера в России
 
 
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