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Московский выпускной на ВДНХ - РИА Новости, 28.06.2025
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11:29 28.06.2025 (обновлено: 20:33 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/vypusknoy-2025994463.html
Московский выпускной на ВДНХ
Московский выпускной на ВДНХ - РИА Новости, 28.06.2025
Московский выпускной на ВДНХ
РИА Новости, 28.06.2025
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фото, фото, москва, образование, shaman (ярослав дронов)
Фото, Москва, Образование, SHAMAN (Ярослав Дронов)

Московский выпускной на ВДНХ

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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

ВДНХ впервые стала площадкой для празднования городского выпускного.

Выпускники московских школ на праздновании выпускного на ВДНХ

ВДНХ впервые стала площадкой для празднования городского выпускного.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Главных звезд вечера — выпускников — встречали на красной ковровой дорожке.

Выпускники московских школ на праздновании выпускного на ВДНХ

Главных звезд вечера — выпускников — встречали на красной ковровой дорожке.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Темой праздника стал "Код поколения".

Московский выпускной 2025 на ВДНХ

Темой праздника стал "Код поколения".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Каждая площадка раскрывала важные ценности современных выпускников — стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии.

Московский выпускной 2025 на ВДНХ

Каждая площадка раскрывала важные ценности современных выпускников — стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Главной точкой притяжения стала музыкальная сцена, рассчитанная на более чем тысячу зрителей.

Московский выпускной 2025 на ВДНХ

Главной точкой притяжения стала музыкальная сцена, рассчитанная на более чем тысячу зрителей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В течение ночи для ребят выступали популярные исполнители, среди которых SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина и другие.

Певец Shaman на праздновании выпускного на ВДНХ

В течение ночи для ребят выступали популярные исполнители, среди которых SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина и другие.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На одной из сцен было организовано живое караоке с известными хитами.

Московский выпускной 2025 на ВДНХ

На одной из сцен было организовано живое караоке с известными хитами.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Вместе с выпускниками артисты исполняли каверы популярных песен, а ребята, увлекающиеся музыкой, создавали авторские мини-треки на основе джингла "Московский выпускной".

Московский выпускной 2025 на ВДНХ

Вместе с выпускниками артисты исполняли каверы популярных песен, а ребята, увлекающиеся музыкой, создавали авторские мини-треки на основе джингла "Московский выпускной".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Для всех гостей выпускного проходили ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 3:00 можно было бесплатно посетить сразу несколько музеев.

Концерт на праздновании выпускного на ВДНХ

Для всех гостей выпускного проходили ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 3:00 можно было бесплатно посетить сразу несколько музеев.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Развлекательные активности продолжались до 4:00, после чего на главной и танцевальной сцене до 6:00 были дискотеки.

Московский выпускной 2025 на ВДНХ

Развлекательные активности продолжались до 4:00, после чего на главной и танцевальной сцене до 6:00 были дискотеки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ФотоМоскваОбразованиеSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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