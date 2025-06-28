Рейтинг@Mail.ru
У здания суда в Ереване собрались сторонники архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 28.06.2025 (обновлено: 06:15 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/erevan-2025962371.html
У здания суда в Ереване собрались сторонники архиепископа Аджапахяна
У здания суда в Ереване собрались сторонники архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 28.06.2025
У здания суда в Ереване собрались сторонники архиепископа Аджапахяна
Священнослужители и сторонники архиепископа Микаэла Аджапахяна собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о его аресте, передает... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T01:22:00+03:00
2025-06-28T06:15:00+03:00
армения
ереван
россия
никол пашинян
самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_befd4b0f2a121262ac1c804a8c2216f4.jpg
ЕРЕВАН, 28 июн — РИА Новости. Священнослужители и сторонники архиепископа Микаэла Аджапахяна собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о его аресте, передает корреспондент РИА Новости.К зданию суда стянули крупные силы полиции. Движение по улице, на которой расположено здание, перекрыто.Обстановка у суда спокойная, собравшиеся ждут решения суда, которое могут огласить к утру. Как рассказал адвокат архиепископа Ара Зограбян, это произойдет в 7:30.Преследование Аджапахяна Пашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025943427.html
https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025938210.html
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59bd7362349fb3311cdbb801d5ccdda8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении
Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении
У здания суда в Ереване собрались сторонники архиепископа Аджапахяна

Сторонники Аджапахяна собрались у суда в Ереване, где слушается его дело

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 28 июн — РИА Новости. Священнослужители и сторонники архиепископа Микаэла Аджапахяна собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о его аресте, передает корреспондент РИА Новости.
К зданию суда стянули крупные силы полиции. Движение по улице, на которой расположено здание, перекрыто.
Обстановка у суда спокойная, собравшиеся ждут решения суда, которое могут огласить к утру. Как рассказал адвокат архиепископа Ара Зограбян, это произойдет в 7:30.

Против Аджапахяна возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.

Преследование Аджапахяна

  • В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках.
  • Силовики планировали задержать главу Ширакской епархии ААЦ Аджапахяна.
  • Священники не позволили сделать это.
  • На территории обители началась потасовка.
  • Спустя время спецназовцы покинули резиденцию католикоса.
  • СК Армении возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия".
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Партия экс-президента Армении призвала сплотиться вокруг церкви
Вчера, 21:00
  • Аджапахян попытался уехать в следственный комитет на машине в сопровождении адвоката, но собравшиеся в Эчмиадзине верующие не допустили этого.
  • Позже архиепископ вышел из резиденции, сел в машину и направился в столицу.
  • Также утром прошли обыски в Ширакской епархии в Гюмри.
  • Оппозиционная парламентская фракция "Армения" готова выдвинуть кандидатуру Аджапахяна в премьер-министры для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Пашинян проиграет в войне против церкви, заявил первый президент Армении
25 июня, 17:37

Пашинян против ААЦ

  • В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку.
  • В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
  • Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов: митингующие требовали отставки премьера, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
  • Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
  • В конце мая этого года Пашинян разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики.
Задержание мужчины у Следственного комитета Армении - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
У здания СК Армении задержали 14 человек, сообщил правозащитник
Вчера, 20:32
  • Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
  • Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
    В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение "Священная борьба" в подготовке терактов и захвата власти.
  • Галстаняна и 15 его сторонников арестовали.
  • Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
  • Незадолго до этого премьер-министр, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
Вчера, 15:06
 
АрменияЕреванРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала