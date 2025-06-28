https://ria.ru/20250628/erevan-2025962371.html

У здания суда в Ереване собрались сторонники архиепископа Аджапахяна

У здания суда в Ереване собрались сторонники архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 28.06.2025

У здания суда в Ереване собрались сторонники архиепископа Аджапахяна

Священнослужители и сторонники архиепископа Микаэла Аджапахяна собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о его аресте, передает... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T01:22:00+03:00

2025-06-28T01:22:00+03:00

2025-06-28T06:15:00+03:00

армения

ереван

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самвел карапетян

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 28 июн — РИА Новости. Священнослужители и сторонники архиепископа Микаэла Аджапахяна собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о его аресте, передает корреспондент РИА Новости.К зданию суда стянули крупные силы полиции. Движение по улице, на которой расположено здание, перекрыто.Обстановка у суда спокойная, собравшиеся ждут решения суда, которое могут огласить к утру. Как рассказал адвокат архиепископа Ара Зограбян, это произойдет в 7:30.Преследование Аджапахяна Пашинян против ААЦ

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Дарья Буймова

армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении