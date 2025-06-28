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Суд по делу архиепископа Аджапахяна в Ереване продлился до утра - РИА Новости, 28.06.2025
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06:04 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025973584.html
Суд по делу архиепископа Аджапахяна в Ереване продлился до утра
Суд по делу архиепископа Аджапахяна в Ереване продлился до утра - РИА Новости, 28.06.2025
Суд по делу архиепископа Аджапахяна в Ереване продлился до утра
Заседание суда в Ереване, во время которого обсуждается ходатайство об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна, продлилось до утра, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T06:04:00+03:00
2025-06-28T06:04:00+03:00
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никол пашинян
самвел карапетян
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ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Заседание суда в Ереване, во время которого обсуждается ходатайство об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна, продлилось до утра, передает корреспондент РИА Новости. Всю ночь у здания суда остались священнослужители и сторонники архиепископа. Судебное решение пока не оглашено. Один из священников и несколько сторонников архиепископа начали день с утренней молитвы рядом со зданием суда. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025964162.html
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армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Суд по делу архиепископа Аджапахяна в Ереване продлился до утра

Заседание суда в Ереване по делу архиепископа Аджапахяна шло до утра

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Заседание суда в Ереване, во время которого обсуждается ходатайство об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна, продлилось до утра, передает корреспондент РИА Новости.
Всю ночь у здания суда остались священнослужители и сторонники архиепископа.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Пашинян поручил собрать досье на священников, заявил экс-омбудсмен
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Судебное решение пока не оглашено.
Один из священников и несколько сторонников архиепископа начали день с утренней молитвы рядом со зданием суда.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
У здания суда в Ереване собрались сторонники архиепископа Аджапахяна
01:22
 
АрменияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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