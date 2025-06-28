https://ria.ru/20250628/armeniya-2025973584.html

Суд по делу архиепископа Аджапахяна в Ереване продлился до утра

Суд по делу архиепископа Аджапахяна в Ереване продлился до утра - РИА Новости, 28.06.2025

Суд по делу архиепископа Аджапахяна в Ереване продлился до утра

Заседание суда в Ереване, во время которого обсуждается ходатайство об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна, продлилось до утра, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T06:04:00+03:00

2025-06-28T06:04:00+03:00

2025-06-28T06:04:00+03:00

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ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Заседание суда в Ереване, во время которого обсуждается ходатайство об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна, продлилось до утра, передает корреспондент РИА Новости. Всю ночь у здания суда остались священнослужители и сторонники архиепископа. Судебное решение пока не оглашено. Один из священников и несколько сторонников архиепископа начали день с утренней молитвы рядом со зданием суда. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025964162.html

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Дарья Буймова

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