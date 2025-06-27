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ВС России нанесли удар по заводу в Днепропетровской области - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zavod-2025790870.html
ВС России нанесли удар по заводу в Днепропетровской области
ВС России нанесли удар по заводу в Днепропетровской области - РИА Новости, 27.06.2025
ВС России нанесли удар по заводу в Днепропетровской области
Удар нанесен по заводу в Днепропетровской области на Украине, где ремонтировали военную технику и занимались оснащением техники НАТО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:35:00+03:00
2025-06-27T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
сергей лебедев
украина
днепропетровск
вооруженные силы рф
нато
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Удар нанесен по заводу в Днепропетровской области на Украине, где ремонтировали военную технику и занимались оснащением техники НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее в пятницу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что взрывы прогремели в городе Самар, расположенном в нескольких километра к северу от Днепропетровска. "Новомосковск (название города до переименования в рамках "деколонизации" – ред.) - прилет по заводу… Новомосковский трубный завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты. А так же завод изготавливает части для ракет и летали для БПЛА", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, сергей лебедев, украина, днепропетровск, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ, НАТО
ВС России нанесли удар по заводу в Днепропетровской области

ВС РФ ударили по заводу в Днепропетровской области, где оснащали технику НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Удар нанесен по заводу в Днепропетровской области на Украине, где ремонтировали военную технику и занимались оснащением техники НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Ранее в пятницу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что взрывы прогремели в городе Самар, расположенном в нескольких километра к северу от Днепропетровска.
"Новомосковск (название города до переименования в рамках "деколонизации" – ред.) - прилет по заводу… Новомосковский трубный завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты. А так же завод изготавливает части для ракет и летали для БПЛА", - сказал Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьСергей ЛебедевУкраинаДнепропетровскВооруженные силы РФНАТО
 
 
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