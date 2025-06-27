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ВС России нанесли удар по заводу в Днепропетровской области

ВС России нанесли удар по заводу в Днепропетровской области - РИА Новости, 27.06.2025

ВС России нанесли удар по заводу в Днепропетровской области

Удар нанесен по заводу в Днепропетровской области на Украине, где ремонтировали военную технику и занимались оснащением техники НАТО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:35:00+03:00

2025-06-27T12:35:00+03:00

2025-06-27T12:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

сергей лебедев

украина

днепропетровск

вооруженные силы рф

нато

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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Удар нанесен по заводу в Днепропетровской области на Украине, где ремонтировали военную технику и занимались оснащением техники НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее в пятницу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что взрывы прогремели в городе Самар, расположенном в нескольких километра к северу от Днепропетровска. "Новомосковск (название города до переименования в рамках "деколонизации" – ред.) - прилет по заводу… Новомосковский трубный завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты. А так же завод изготавливает части для ракет и летали для БПЛА", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

днепропетровск

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днепропетровская область, сергей лебедев, украина, днепропетровск, вооруженные силы рф, нато