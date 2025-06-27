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ВС России нанесли удар по заводу в Днепропетровской области
ВС России нанесли удар по заводу в Днепропетровской области - РИА Новости, 27.06.2025
ВС России нанесли удар по заводу в Днепропетровской области
Удар нанесен по заводу в Днепропетровской области на Украине, где ремонтировали военную технику и занимались оснащением техники НАТО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:35:00+03:00
2025-06-27T12:35:00+03:00
2025-06-27T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Удар нанесен по заводу в Днепропетровской области на Украине, где ремонтировали военную технику и занимались оснащением техники НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее в пятницу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что взрывы прогремели в городе Самар, расположенном в нескольких километра к северу от Днепропетровска. "Новомосковск (название города до переименования в рамках "деколонизации" – ред.) - прилет по заводу… Новомосковский трубный завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты. А так же завод изготавливает части для ракет и летали для БПЛА", - сказал Лебедев.
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днепропетровская область, сергей лебедев, украина, днепропетровск, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ, НАТО
ВС России нанесли удар по заводу в Днепропетровской области
ВС РФ ударили по заводу в Днепропетровской области, где оснащали технику НАТО