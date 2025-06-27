Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 27.06.2025 (обновлено: 12:30 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/vsu--2025788603.html
ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 27.06.2025
ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю
Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 3295... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:28:00+03:00
2025-06-27T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 3295 военнослужащих, танк, 29 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, был взят под контроль населенный пункт Новосергеевка в ДНР, нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и сводной бригады полиции "Хижак"."Противник потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley, четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сводке министерства за неделю.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 3295 военнослужащих, танк, 29 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, был взят под контроль населенный пункт Новосергеевка в ДНР, нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и сводной бригады полиции "Хижак".
"Противник потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley, четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сводке министерства за неделю.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала