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ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 27.06.2025

ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю

Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 3295... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:28:00+03:00

2025-06-27T12:28:00+03:00

2025-06-27T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

днепропетровская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 3295 военнослужащих, танк, 29 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, был взят под контроль населенный пункт Новосергеевка в ДНР, нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и сводной бригады полиции "Хижак"."Противник потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley, четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), нато