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ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 27.06.2025
ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю
Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 3295... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:28:00+03:00
2025-06-27T12:28:00+03:00
2025-06-27T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 3295 военнослужащих, танк, 29 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, был взят под контроль населенный пункт Новосергеевка в ДНР, нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и сводной бригады полиции "Хижак"."Противник потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley, четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сводке министерства за неделю.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли до 3295 военных в зоне действий "Центра" за неделю