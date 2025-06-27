https://ria.ru/20250627/votum-2025743063.html

Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ

Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2025

Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ

Десятки депутатов Европарламента поддержали предложение румынского евродепутата Георге Пиперя о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:30:00+03:00

2025-06-27T10:30:00+03:00

2025-06-27T13:48:00+03:00

в мире

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018589036_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_79a3d0bc7032bd398ccd66235c818126.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Десятки депутатов Европарламента поддержали предложение румынского евродепутата Георге Пиперя о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет портал Euractiv. "Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии, хотя такое голосование, скорее всего, будет безуспешным", — говорится в публикации. В статье отмечается, что фракция Европейской народной партии, самая крупная в парламенте, выступит против вынесения вотума недоверия. Кроме того, портал напоминает, что ЕК уже пять раз сталкивалась с подобными предложениями, однако вотумы о недоверии ни разу не выносились. В мае суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer по закупкам вакцин против COVID-19. Он аннулировал решение ЕК, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к их переписке. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках СМС-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза.

https://ria.ru/20250514/evropa-2016892091.html

https://ria.ru/20250514/zaharova-2016891861.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент