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Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2025
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10:30 27.06.2025 (обновлено: 13:48 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/votum-2025743063.html
Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ
Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2025
Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ
Десятки депутатов Европарламента поддержали предложение румынского евродепутата Георге Пиперя о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:30:00+03:00
2025-06-27T13:48:00+03:00
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Десятки депутатов Европарламента поддержали предложение румынского евродепутата Георге Пиперя о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет портал Euractiv. "Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии, хотя такое голосование, скорее всего, будет безуспешным", — говорится в публикации. В статье отмечается, что фракция Европейской народной партии, самая крупная в парламенте, выступит против вынесения вотума недоверия. Кроме того, портал напоминает, что ЕК уже пять раз сталкивалась с подобными предложениями, однако вотумы о недоверии ни разу не выносились. В мае суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer по закупкам вакцин против COVID-19. Он аннулировал решение ЕК, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к их переписке. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках СМС-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза.
https://ria.ru/20250514/evropa-2016892091.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент
Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ

Euractiv: вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен поддержали 74 евродепутата

© AP Photo / Antonin UtzУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Antonin Utz
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Десятки депутатов Европарламента поддержали предложение румынского евродепутата Георге Пиперя о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет портал Euractiv.

"Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии, хотя такое голосование, скорее всего, будет безуспешным", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что фракция Европейской народной партии, самая крупная в парламенте, выступит против вынесения вотума недоверия.

Кроме того, портал напоминает, что ЕК уже пять раз сталкивалась с подобными предложениями, однако вотумы о недоверии ни разу не выносились.

В мае суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer по закупкам вакцин против COVID-19. Он аннулировал решение ЕК, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к их переписке.

В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках СМС-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза.
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