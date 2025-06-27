Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ
Euractiv: вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен поддержали 74 евродепутата
© AP Photo / Antonin UtzУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Antonin Utz
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Десятки депутатов Европарламента поддержали предложение румынского евродепутата Георге Пиперя о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет портал Euractiv.
"Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии, хотя такое голосование, скорее всего, будет безуспешным", — говорится в публикации.
"Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии, хотя такое голосование, скорее всего, будет безуспешным", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что фракция Европейской народной партии, самая крупная в парламенте, выступит против вынесения вотума недоверия.
Кроме того, портал напоминает, что ЕК уже пять раз сталкивалась с подобными предложениями, однако вотумы о недоверии ни разу не выносились.
В мае суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer по закупкам вакцин против COVID-19. Он аннулировал решение ЕК, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к их переписке.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках СМС-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза.
Кроме того, портал напоминает, что ЕК уже пять раз сталкивалась с подобными предложениями, однако вотумы о недоверии ни разу не выносились.
В мае суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer по закупкам вакцин против COVID-19. Он аннулировал решение ЕК, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к их переписке.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках СМС-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза.