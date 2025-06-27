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На Украине раскрыли, что произойдет в зоне СВО после слов главкома ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
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20:30 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025937835.html
На Украине раскрыли, что произойдет в зоне СВО после слов главкома ВСУ
На Украине раскрыли, что произойдет в зоне СВО после слов главкома ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
На Украине раскрыли, что произойдет в зоне СВО после слов главкома ВСУ
Попытки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перебросить резервы в Сумскую область приведут к ослаблению позиций по всей линии фронта, заявил в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:30:00+03:00
2025-06-27T20:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Попытки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перебросить резервы в Сумскую область приведут к ослаблению позиций по всей линии фронта, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Чтобы подкрепить треп про “Путин не побеждает”, Сырский перекинул резервы на Сумщину и отрапортовал про “остановку наступления русских”. Параллельно - у русских успех в сторону Днепропетровской области и вокруг Покровска. Но на Сумщине, зато, Путин не побеждает. Итогом будет провал по всем направлениям", — написал он.На прошлой неделе Сырский сообщил, что для обороны Сум создана отдельная группа в составе ВСУ и назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений.В пятницу, 20 июня, Владимир Путин заявил, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По его словам, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров.11 июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных на этом направлении — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250622/sumy-2024558076.html
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html
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в мире, сумская область, днепропетровская область, украина, россия, сво
В мире, Сумская область, Днепропетровская область, Украина, Россия, СВО
На Украине раскрыли, что произойдет в зоне СВО после слов главкома ВСУ

Дубинский: Украину ждет провал по всем направлениям военных действий

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Попытки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перебросить резервы в Сумскую область приведут к ослаблению позиций по всей линии фронта, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Чтобы подкрепить треп про “Путин не побеждает”, Сырский перекинул резервы на Сумщину и отрапортовал про “остановку наступления русских”. Параллельно - у русских успех в сторону Днепропетровской области и вокруг Покровска. Но на Сумщине, зато, Путин не побеждает. Итогом будет провал по всем направлениям", — написал он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В США выступили с предупреждением из-за ситуации в Сумской области
22 июня, 03:01
На прошлой неделе Сырский сообщил, что для обороны Сум создана отдельная группа в составе ВСУ и назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений.
В пятницу, 20 июня, Владимир Путин заявил, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По его словам, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров.
11 июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных на этом направлении — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Очередь за женщинами". Сырский готовит Украину к неизбежному
23 июня, 08:00
 
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