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На Украине раскрыли, что произойдет в зоне СВО после слов главкома ВСУ
На Украине раскрыли, что произойдет в зоне СВО после слов главкома ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
На Украине раскрыли, что произойдет в зоне СВО после слов главкома ВСУ
Попытки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перебросить резервы в Сумскую область приведут к ослаблению позиций по всей линии фронта, заявил в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:30:00+03:00
2025-06-27T20:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Попытки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перебросить резервы в Сумскую область приведут к ослаблению позиций по всей линии фронта, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Чтобы подкрепить треп про “Путин не побеждает”, Сырский перекинул резервы на Сумщину и отрапортовал про “остановку наступления русских”. Параллельно - у русских успех в сторону Днепропетровской области и вокруг Покровска. Но на Сумщине, зато, Путин не побеждает. Итогом будет провал по всем направлениям", — написал он.На прошлой неделе Сырский сообщил, что для обороны Сум создана отдельная группа в составе ВСУ и назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений.В пятницу, 20 июня, Владимир Путин заявил, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По его словам, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров.11 июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных на этом направлении — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250622/sumy-2024558076.html
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В мире, Сумская область, Днепропетровская область, Украина, Россия, СВО
На Украине раскрыли, что произойдет в зоне СВО после слов главкома ВСУ
Дубинский: Украину ждет провал по всем направлениям военных действий