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В Британии раскрыли, какой сигнал получила Украина после саммита НАТО - РИА Новости, 27.06.2025
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10:03 27.06.2025 (обновлено: 10:33 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025732121.html
В Британии раскрыли, какой сигнал получила Украина после саммита НАТО
В Британии раскрыли, какой сигнал получила Украина после саммита НАТО - РИА Новости, 27.06.2025
В Британии раскрыли, какой сигнал получила Украина после саммита НАТО
На саммите НАТО не затронули критически важную для Киева тему, пишет издание The Times."Самое прискорбное, что на саммите не обсуждалась насущная необходимость... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:03:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На саммите НАТО не затронули критически важную для Киева тему, пишет издание The Times."Самое прискорбное, что на саммите не обсуждалась насущная необходимость продолжения военной поддержки Украины", — говорится в публикации. Кроме того, в статье отмечается, что президент США Дональд Трамп по-прежнему не проявляет никаких признаков готовности усилить давление на Россию. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять пять процентов ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит такой шаг, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025711952.html
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в мире, украина, киев, нато
В мире, Украина, Киев, НАТО
В Британии раскрыли, какой сигнал получила Украина после саммита НАТО

Times: на саммите НАТО не обсуждалась военная поддержка Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На саммите НАТО не затронули критически важную для Киева тему, пишет издание The Times.

"Самое прискорбное, что на саммите не обсуждалась насущная необходимость продолжения военной поддержки Украины", — говорится в публикации.
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Кроме того, в статье отмечается, что президент США Дональд Трамп по-прежнему не проявляет никаких признаков готовности усилить давление на Россию.

В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять пять процентов ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит такой шаг, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
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