В Британии раскрыли, какой сигнал получила Украина после саммита НАТО

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Times: на саммите НАТО не обсуждалась военная поддержка Украины
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На саммите НАТО не затронули критически важную для Киева тему, пишет издание The Times.
"Самое прискорбное, что на саммите не обсуждалась насущная необходимость продолжения военной поддержки Украины", — говорится в публикации.
"Самое прискорбное, что на саммите не обсуждалась насущная необходимость продолжения военной поддержки Украины", — говорится в публикации.
Кроме того, в статье отмечается, что президент США Дональд Трамп по-прежнему не проявляет никаких признаков готовности усилить давление на Россию.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять пять процентов ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит такой шаг, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.