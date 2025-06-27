Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под стражу главу администрации Колпино - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/sud-2025932019.html
Суд отправил под стражу главу администрации Колпино
Суд отправил под стражу главу администрации Колпино - РИА Новости, 27.06.2025
Суд отправил под стражу главу администрации Колпино
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия отправил под стражу главу администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно по... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:48:00+03:00
2025-06-27T19:48:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
колпино
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия отправил под стражу главу администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно по обвинению в получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. "Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Кохно, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении. Кохно арестован до 25 августа. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили не менее 9,2 миллиона рублей от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение, они признали вину, сообщил СК РФ в пятницу. Городской главк СК сообщал, что к преступной схеме оказался причастен и депутат законодательного собрания Петербурга Олег Милюта. Парламентарий задержан, против него возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере, обвинение уже предъявлено. По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь текущего года Логвиненко, Кохно и Милютой было получено не менее 14,2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250621/istochnik-2024512735.html
https://ria.ru/20250626/arest-2025600710.html
россия
санкт-петербург
колпино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, колпино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил под стражу главу администрации Колпино

Суд арестовал главу администрации Колпино Кохно по обвинению в получении взятки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия отправил под стражу главу администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно по обвинению в получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей.
Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Источник: на экс-замминистра обороны Иванова завели новое дело о взятках
21 июня, 15:58
"Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Кохно, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.
Кохно арестован до 25 августа.
По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили не менее 9,2 миллиона рублей от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение, они признали вину, сообщил СК РФ в пятницу.
Городской главк СК сообщал, что к преступной схеме оказался причастен и депутат законодательного собрания Петербурга Олег Милюта. Парламентарий задержан, против него возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере, обвинение уже предъявлено. По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь текущего года Логвиненко, Кохно и Милютой было получено не менее 14,2 миллиона рублей.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Суд арестовал экс-руководителя Росимущества Удмуртии по делу о взятке
26 июня, 16:45
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКолпиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала