Суд отправил под стражу главу администрации Колпино
Суд арестовал главу администрации Колпино Кохно по обвинению в получении взятки
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия отправил под стражу главу администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно по обвинению в получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей.
"Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Кохно, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.
Кохно арестован до 25 августа.
По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили не менее 9,2 миллиона рублей от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение, они признали вину, сообщил СК РФ в пятницу.
Городской главк СК сообщал, что к преступной схеме оказался причастен и депутат законодательного собрания Петербурга Олег Милюта. Парламентарий задержан, против него возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере, обвинение уже предъявлено. По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь текущего года Логвиненко, Кохно и Милютой было получено не менее 14,2 миллиона рублей.