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Суд арестовал имущество госсекретаря Дагестана

Суд арестовал имущество госсекретаря Дагестана - РИА Новости, 27.06.2025

Суд арестовал имущество госсекретаря Дагестана

Суд по иску ГП РФ к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову арестовал движимое и недвижимое имущество, а также деньги на счетах 10 компаний,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T01:16:00+03:00

2025-06-27T01:16:00+03:00

2025-06-27T01:16:00+03:00

происшествия

республика дагестан

россия

махачкала

дагнефтепродукт

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Суд по иску ГП РФ к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову арестовал движимое и недвижимое имущество, а также деньги на счетах 10 компаний, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Магомедов был задержан в среду в рамках, предположительно, расследования уголовного дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт", обыски прошли в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, а также в трех московских квартирах, связанных с родными госсекретаря. В четверг суд в Махачкале удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об обращении имущества в доход государства. Суд наложил арест, не исключающий возможность пользования арестованным имуществом, на все недвижимое имущество 10 компаний - "Каспетролсервис", "МСБ Холдинг", ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "Нефтепродуктснаб", ООО "Транс Тек", ООО "АМО Бизнес", ООО "АСКО Плюс", ООО "Каспий-Петрол", ООО "Нефтепродукттрейд", ООО "Русальянсбизнес". Вместе с тем арестовано и все движимое имущество компаний, а также деньги, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях. По данным сервиса "БИР-Аналитик", действующее ООО "МСБ Холдинг" – микропредприятие, учредителем которого являются дети Магомедова. Основной вид деятельности компании - торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. Учредителями ООО "Дагестанские новые технологии", занимающегося производством нефтепродуктов, также выступают дети Магомедова. Согласно сервису "БИР-Аналитик", летом 2024 года УФНС России по Дагестану направило заявление о признании компании несостоятельным (банкротом), однако на 26 июня этого года ООО числится действующим. У компании же "Нефтепродуктснаб", по данным сервиса "БИР-Аналитик", первым из учредителей выступало ОАО "Дагнефтепродукт", которое было выкуплено компанией Магомедова и преобразовано в дальнейшем в ООО "Каспетролсервис". В настоящее время "Нефтепродуктснаб" числится действующей организацией с основным видом деятельности - торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. ООО "Транс Тек", также по данным сервиса "БИР-Аналитик", - микропредприятие с основным видом деятельности - производство нефтепродуктов. С октября 2014 года по июль 2018 года среди учредителей значится сын госсекретаря. Компания "Амо Бизнес" – микропредприятие, занимающееся оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. По информации из регистрационных документов, ООО "АСКО Плюс" зарегистрировали в ноябре 2021 года. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", организация занимается "торговлей оптовой твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами". Единственным учредителем и руководителем компании, по информации сервиса указан Малик Нурмагомедов. ООО "Каспий-Петрол", согласно документам, было зарегистрировано в сентябре 2008 года. По информации "БИР-Аналитик", основная деятельность компании - "транспортная обработка грузов". Руководитель и единственный учредитель - Тимур Магомедов. Согласно регистрационным документам, ООО "Нефтепродукттрейд" зарегистрировано в апреле 2010 года. По информации "БИР-Аналитик", организация занимается "торговлей оптовой моторным топливом, включая авиационный бензин". С 2021 года единственным учредителем является Ханмурза Исмаилов, руководителем указана Ирина Алиханова, которая до ноября 2021 года также была учредителем - ей принадлежали 50% компании. ООО "Русальянсбизнес, по документам, зарегистрировали в 2009 году. Основная деятельность компании, согласно сервису "БИР-Аналитик", - "строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения". С декабря 2020 года единственным учредителем указан Ума Сатиев, руководителем - Арсен Бухсаев.

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происшествия, республика дагестан, россия, махачкала, дагнефтепродукт