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Институт Виноградова РАН рассказал о правильном написании слова "бог" - РИА Новости, 27.06.2025
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03:55 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/slovo-2025699224.html
Институт Виноградова РАН рассказал о правильном написании слова "бог"
Институт Виноградова РАН рассказал о правильном написании слова "бог" - РИА Новости, 27.06.2025
Институт Виноградова РАН рассказал о правильном написании слова "бог"
Написание слова "бог" с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста употребления слова, сообщили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T03:55:00+03:00
2025-06-27T03:55:00+03:00
российская академия наук
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Написание слова "бог" с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста употребления слова, сообщили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова РАН. "Конечно, во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква (Бог - ред.), а что касается устойчивых выражений - "бог с ним", такого плана - мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации", - рассказали в Институте русского языка имени Виноградова. Там также добавили, что устойчивых выражений со словом "бог" огромное количество, "слава богу" будет писаться в том числе с маленькой буквы.
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российская академия наук
Российская академия наук
Институт Виноградова РАН рассказал о правильном написании слова "бог"

Институт Виноградова РАН: написание слова "бог" зависит от контекста

© РИА Новости / Илона Головина Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Илона Головина
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Написание слова "бог" с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста употребления слова, сообщили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова РАН.
"Конечно, во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква (Бог - ред.), а что касается устойчивых выражений - "бог с ним", такого плана - мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации", - рассказали в Институте русского языка имени Виноградова.
Там также добавили, что устойчивых выражений со словом "бог" огромное количество, "слава богу" будет писаться в том числе с маленькой буквы.
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