https://ria.ru/20250627/slovo-2025699224.html
Институт Виноградова РАН рассказал о правильном написании слова "бог"
Институт Виноградова РАН рассказал о правильном написании слова "бог" - РИА Новости, 27.06.2025
Институт Виноградова РАН рассказал о правильном написании слова "бог"
Написание слова "бог" с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста употребления слова, сообщили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T03:55:00+03:00
2025-06-27T03:55:00+03:00
2025-06-27T03:55:00+03:00
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18324/21/183242157_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_4cb5748af2bf54b002f327b38e550ab6.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Написание слова "бог" с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста употребления слова, сообщили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова РАН. "Конечно, во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква (Бог - ред.), а что касается устойчивых выражений - "бог с ним", такого плана - мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации", - рассказали в Институте русского языка имени Виноградова. Там также добавили, что устойчивых выражений со словом "бог" огромное количество, "слава богу" будет писаться в том числе с маленькой буквы.
https://ria.ru/20250608/filolog-2021582712.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18324/21/183242157_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_1bc3c9f1bf57bc31791beb8168bc440a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук
Институт Виноградова РАН рассказал о правильном написании слова "бог"
Институт Виноградова РАН: написание слова "бог" зависит от контекста
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Написание слова "бог" с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста употребления слова, сообщили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова РАН.
"Конечно, во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква (Бог - ред.), а что касается устойчивых выражений - "бог с ним", такого плана - мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации", - рассказали в Институте русского языка имени Виноградова.
Там также добавили, что устойчивых выражений со словом "бог" огромное количество, "слава богу" будет писаться в том числе с маленькой буквы.