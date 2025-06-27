https://ria.ru/20250627/slovo-2025699224.html

Институт Виноградова РАН рассказал о правильном написании слова "бог"

Институт Виноградова РАН рассказал о правильном написании слова "бог" - РИА Новости, 27.06.2025

Институт Виноградова РАН рассказал о правильном написании слова "бог"

Написание слова "бог" с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста употребления слова, сообщили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T03:55:00+03:00

2025-06-27T03:55:00+03:00

2025-06-27T03:55:00+03:00

российская академия наук

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Написание слова "бог" с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста употребления слова, сообщили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова РАН. "Конечно, во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква (Бог - ред.), а что касается устойчивых выражений - "бог с ним", такого плана - мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации", - рассказали в Институте русского языка имени Виноградова. Там также добавили, что устойчивых выражений со словом "бог" огромное количество, "слава богу" будет писаться в том числе с маленькой буквы.

https://ria.ru/20250608/filolog-2021582712.html

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2025

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российская академия наук