https://ria.ru/20250627/sammit-2025897077.html

Путин анонсировал встречу лидеров ЕАЭС в Петербурге

Путин анонсировал встречу лидеров ЕАЭС в Петербурге - РИА Новости, 27.06.2025

Путин анонсировал встречу лидеров ЕАЭС в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ближайшая встреча лидеров ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге перед Новым годом. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:29:00+03:00

2025-06-27T17:29:00+03:00

2025-06-27T17:37:00+03:00

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ближайшая встреча лидеров ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге перед Новым годом."Ближайшая встреча (лидеров ЕАЭС - ред.) носит неформальный характер, как правило. Но, все-таки, связана с деловой частью. Так вот, очередная встреча пройдет в преддверии Нового года в Петербурге", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250627/vees-2025520599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, евразийский экономический союз, в мире