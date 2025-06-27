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Путин анонсировал встречу лидеров ЕАЭС в Петербурге
Путин анонсировал встречу лидеров ЕАЭС в Петербурге - РИА Новости, 27.06.2025
Путин анонсировал встречу лидеров ЕАЭС в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ближайшая встреча лидеров ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге перед Новым годом. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:29:00+03:00
2025-06-27T17:29:00+03:00
2025-06-27T17:37:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ближайшая встреча лидеров ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге перед Новым годом."Ближайшая встреча (лидеров ЕАЭС - ред.) носит неформальный характер, как правило. Но, все-таки, связана с деловой частью. Так вот, очередная встреча пройдет в преддверии Нового года в Петербурге", - сказал Путин журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, евразийский экономический союз, в мире
Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, В мире
Путин анонсировал встречу лидеров ЕАЭС в Петербурге
Путин: ближайшая встреча лидеров ЕАЭС пройдет в Петербурге перед Новым годом