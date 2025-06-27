https://ria.ru/20250627/rossiya-2025598397.html

Россию спасут люди-невидимки

Россию спасут люди-невидимки - РИА Новости, 27.06.2025

Россию спасут люди-невидимки

Вы знаете, кто такая Надежда Яшмолкина? А чем прославился Максим Иванников? Боюсь, без подсказки из интернета не вспомните. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:00:00+03:00

2025-06-27T08:00:00+03:00

2025-06-27T08:00:00+03:00

россия

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дети

аналитика

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Вы знаете, кто такая Надежда Яшмолкина? А чем прославился Максим Иванников? Боюсь, без подсказки из интернета не вспомните.Сегодня наше информационное поле густо засеяно разными токсичными личностями, соревнующимися в скандальности. Все их знают, всех от них тошнит, но из медийной повестки их не выгнать: мы их — в дверь, они — в окно.А вот нашим истинным героям, прекрасным людям, которые учатся, творят, играют, познают мир, украшают нашу жизнь, в это инфополе ходу нет. Их почти тридцать три миллиона человек — именно такова численность детей и подростков в России. И все это люди-невидимки.Редко-редко, сделав невероятное усилие, добившись невозможного, они обретают известность, но практически сразу их вытесняют взрослые, пожилые и откровенно старые люди. Мне кажется, это несправедливо.Семнадцатилетняя Надежда Яшмолкина — московская школьница, только что сдавшая четыре экзамена ЕГЭ на 400 баллов. У меня самой сын сейчас сдает ЕГЭ, я прекрасно понимаю, какой труд и какой талант стоят за этой цифрой. Мои поздравления Надежде, она — красотка и умница. Низкий поклон ее родителям — какого же прекрасного человека они вырастили!Пятнадцатилетний Максим Иванников, тоже москвич, только что победил чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена на онлайн-турнире "Титульный вторник". Представляю, как ликует сейчас его семья!Мы словно не замечаем, какие чудесные дети растут у нас в стране. Они выигрывают международные олимпиады по всем наукам, они побеждают в спортивных состязаниях, они учатся, трудятся, веселятся. Они — наша радость и утешение, наша надежда на будущее.Однако СМИ их словно не видят. По всем вопросам, связанным с детьми и подростками, высказываются исключительно немолодые дяденьки в пиджаках и тетеньки, давно вышедшие из детородного возраста. Все эти экспертные посиделки выглядят как какой-то суд над несовершеннолетними — причем самим несовершеннолетним слова не дают.В современном кино дети исключительно инструмент слезовыжимания, второстепенные участники взрослых драм.Современные живописцы предпочитают рисовать абстрактные квадратики.Про современную литературу я вообще молчу. Вы можете представить, что современный писатель напишет что-нибудь вроде "О боже! когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно ее обмануть! <...> Через детей душа лечится"? Это Достоевский, кстати.Детские лица на наших экранах заблюривают — словно это какие-то преступники. Детей, по сути, отменяют. Они со своим визгом, шумом и бузой никак не вписываются в стерильное пространство современного мира, им нет места в его, извините за выражение, опенспейсе.Тысячелетиями живописцы и скульпторы украшали общественные пространства симпатичными малышами. Зайдите в любую церковь Рима — стены и потолок так и кишат херувимами, летящими куда-то по своим делам.В начале XX века детишки оккупировали собой рекламу, открытки, афиши. На каждом шагу розовое личико рекламировало тебе молоко, шоколад, хлопья, какао, да что угодно. Сейчас по каким-то причинам это не приветствуется. Осталась со старых времен одна шоколадка "Аленка". Недавно ей попытались поставить памятник, но получилось такое чудовище, что его быстренько снесли.А дивные советские плакаты, где полезные нравственные максимы были упакованы в красивую картинку? Красавица-мама моет посуду, а ей помогают очаровательные ребятишки — дочка и сынок: "Все умеем делать сами, помогаем нашей маме!". Куда все это делось?В современное инфополе дети попадают или в связи с криминальными случаями, или когда мы всем миром собираем деньги на больных малышей. Таким образом, в подсознание потенциальных матерей впечатывается, что дети — это источник страшных проблем, уголовщины, болезней, страданий. После такого рожать не захочешь. Это глупо, иррационально? Но именно так работают наши инстинкты.Я прекрасно помню, что захотела родить первого ребенка, когда увидела, как мой бойфренд берет на руки крошечного сыночка моих друзей. Ох, как же великолепно они смотрелись — красавец-мужчина с очаровательным младенцем на руках. Мне немедленно захотелось такого же красавчика-малыша — в этом не было никаких расчетов, никаких рациональных измышлений. Просто захотелось родить.Давайте не забывать в суматохе будней, что дети — это огромное счастье. Не бизнес-проект, не инвестиция в будущее, не источник проблем, а просто радость. Они во многом мудрее нас и уж точно гораздо добрее. С ними полезно разговаривать, они многому могут научить. На них приятно смотреть, они неисчерпаемый источник веселья, а их крики на лужайке — это лучшая в мире музыка.Не хочется, чтобы эти прекрасные люди — будущее нашей страны — оставались людьми-невидимками. Пора уже как-то выводить их в свет.

https://ria.ru/20250611/inoagenty-2022256190.html

https://ria.ru/20250615/mediki-2022836829.html

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

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россия, рим, дети, аналитика