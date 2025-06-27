https://ria.ru/20250627/putin-2025893655.html

Путин рассказал о встрече с президентом Узбекистана

Путин рассказал о встрече с президентом Узбекистана - РИА Новости, 27.06.2025

Путин рассказал о встрече с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин сообщил, что они с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым "сверили часы" по планам крупных инвестпроектов. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:26:00+03:00

2025-06-27T17:26:00+03:00

2025-06-27T17:36:00+03:00

владимир путин

экономика

узбекистан

россия

минск

шавкат мирзиеев

евразийский экономический союз

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым "сверили часы" по планам крупных инвестпроектов."Мы поговорили по нашим текущим делам, по перспективам на ближайшее будущее, сверяли часы по возможным крупным совместным инвестиционным проектам. И по моему мнению, и по мнению Шавката Миромоновича Мирзиеева, всё это вполне реализуемые вещи, речь идет об энергетике, в том числе, возможно, о сфере атомной энергетики, инфраструктурные проекты, металлургическая промышленность", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.

https://ria.ru/20250627/putin-2025892982.html

узбекистан

россия

минск

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владимир путин, экономика, узбекистан, россия, минск, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз