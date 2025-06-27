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Путин рассказал о встрече с президентом Узбекистана - РИА Новости, 27.06.2025
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17:26 27.06.2025 (обновлено: 17:36 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025893655.html
Путин рассказал о встрече с президентом Узбекистана
Путин рассказал о встрече с президентом Узбекистана - РИА Новости, 27.06.2025
Путин рассказал о встрече с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин сообщил, что они с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым "сверили часы" по планам крупных инвестпроектов. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:26:00+03:00
2025-06-27T17:36:00+03:00
владимир путин
экономика
узбекистан
россия
минск
шавкат мирзиеев
евразийский экономический союз
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым "сверили часы" по планам крупных инвестпроектов."Мы поговорили по нашим текущим делам, по перспективам на ближайшее будущее, сверяли часы по возможным крупным совместным инвестиционным проектам. И по моему мнению, и по мнению Шавката Миромоновича Мирзиеева, всё это вполне реализуемые вещи, речь идет об энергетике, в том числе, возможно, о сфере атомной энергетики, инфраструктурные проекты, металлургическая промышленность", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
https://ria.ru/20250627/putin-2025892982.html
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владимир путин, экономика, узбекистан, россия, минск, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз
Владимир Путин, Экономика, Узбекистан, Россия, Минск, Шавкат Мирзиеев, Евразийский экономический союз
Путин рассказал о встрече с президентом Узбекистана

Путин и Мирзиеев обсудили планы по крупным инвестпроектам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым "сверили часы" по планам крупных инвестпроектов.
"Мы поговорили по нашим текущим делам, по перспективам на ближайшее будущее, сверяли часы по возможным крупным совместным инвестиционным проектам. И по моему мнению, и по мнению Шавката Миромоновича Мирзиеева, всё это вполне реализуемые вещи, речь идет об энергетике, в том числе, возможно, о сфере атомной энергетики, инфраструктурные проекты, металлургическая промышленность", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин и президент Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества
Вчера, 17:24
 
Владимир ПутинЭкономикаУзбекистанРоссияМинскШавкат МирзиеевЕвразийский экономический союз
 
 
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