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"Пророчество сбылось": на Западе сделали неожиданное заявление из-за Путина - РИА Новости, 27.06.2025
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15:49 27.06.2025 (обновлено: 16:10 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025855488.html
"Пророчество сбылось": на Западе сделали неожиданное заявление из-за Путина
"Пророчество сбылось": на Западе сделали неожиданное заявление из-за Путина - РИА Новости, 27.06.2025
"Пророчество сбылось": на Западе сделали неожиданное заявление из-за Путина
Прогноз президента Владимира Путина относительно подчинения европейских стран воле президента США Дональда Трампа сбылся на саммите НАТО в Гааге, пишет... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:49:00+03:00
2025-06-27T16:10:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Прогноз президента Владимира Путина относительно подчинения европейских стран воле президента США Дональда Трампа сбылся на саммите НАТО в Гааге, пишет журналист Клара Стателло в статье для портала L’Antidiplomatico.В феврале российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Трамп с его настойчивостью "быстро наведет порядок в Европе"."И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", — подчеркнул он.В материале отмечается, что это пророчество сбылось спустя почти полгода на саммите НАТО в Гааге."Саммит был подготовлен для того, чтобы избежать столкновения с Трампом, скрыть растущие разногласия с союзниками по вопросам международной торговли, России и напряженности на Ближнем Востоке. Лидеры альянса понимали, что для того, чтобы избежать позорного провала в Гааге, у них нет иного выбора, кроме как вернуться к Трампу на коленях", — говорится в публикации.Издание отметило, что европейские лидеры заплатили высокую цену за конфронтацию с Москвой не только в экономическом плане, но и в плане достоинства: с 25 июня "в ЕС больше нет лидеров, а есть дворецкие и официанты Трампа".В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять пять процентов ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит такой шаг, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025502081.html
https://ria.ru/20250626/nato-2025683605.html
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в мире, сша, россия, гаага, нато
В мире, США, Россия, Гаага, НАТО
"Пророчество сбылось": на Западе сделали неожиданное заявление из-за Путина

L`Antidiplomatico: пророчество Путина о подчинении Европы США сбылось в Гааге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Прогноз президента Владимира Путина относительно подчинения европейских стран воле президента США Дональда Трампа сбылся на саммите НАТО в Гааге, пишет журналист Клара Стателло в статье для портала L’Antidiplomatico.
В феврале российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Трамп с его настойчивостью "быстро наведет порядок в Европе".
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"И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", — подчеркнул он.
В материале отмечается, что это пророчество сбылось спустя почти полгода на саммите НАТО в Гааге.
"Саммит был подготовлен для того, чтобы избежать столкновения с Трампом, скрыть растущие разногласия с союзниками по вопросам международной торговли, России и напряженности на Ближнем Востоке. Лидеры альянса понимали, что для того, чтобы избежать позорного провала в Гааге, у них нет иного выбора, кроме как вернуться к Трампу на коленях", — говорится в публикации.
Издание отметило, что европейские лидеры заплатили высокую цену за конфронтацию с Москвой не только в экономическом плане, но и в плане достоинства: с 25 июня "в ЕС больше нет лидеров, а есть дворецкие и официанты Трампа".
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять пять процентов ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит такой шаг, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
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