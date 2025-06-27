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В Минске прошло заседание ВЕЭС в узком составе - РИА Новости, 27.06.2025
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11:28 27.06.2025 (обновлено: 13:32 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025762682.html
В Минске прошло заседание ВЕЭС в узком составе
В Минске прошло заседание ВЕЭС в узком составе - РИА Новости, 27.06.2025
В Минске прошло заседание ВЕЭС в узком составе
В Минске прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. РИА Новости, 27.06.2025
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экономика
россия
минск
владимир путин
юрий ушаков
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евразийский экономический союз
веэс
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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. В Минске прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.В начале встречи стран "пятерки" ЕАЭС выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко:"Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит только от нас"."Расширение пула стран, заключивших с нами подобные договоры, подтверждает правильность международного вектора деятельности союза".Лукашенко председательствует на саммите, в котором участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии очно, а премьер Армении — по видеосвязи. Затем встреча продолжится в расширенном формате вместе с главами государств-наблюдателей и приглашенными иностранными гостями.Формат и повесткаВсего в повестке предстоящего заседания 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил в интервью РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.О ЕАЭС
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Прибытие Путина на заседание ВЕЭС в узком составе
Прибытие Путина на заседание ВЕЭС в узком составе.
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экономика, россия, минск, владимир путин, юрий ушаков, белоруссия, евразийский экономический союз, веэс
Экономика, Россия, Минск, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Белоруссия, Евразийский экономический союз, ВЕЭС
В Минске прошло заседание ВЕЭС в узком составе

В Минске прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПеред началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Минске
Перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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Перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Минске
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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. В Минске прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
В начале встречи стран "пятерки" ЕАЭС выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко:
  • Евразийский экономический союз привлекает к себе внимание в мире;
  • одни по-доброму смотрят, как объединение неплохо набирает обороты, и подключаются к работе:
«
"Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит только от нас".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
  • ЕАЭС примет дорожную карту по развитию экономических процессов после 2025 года;
  • важнейший инструмент в продвижении интересов на международной арене — создание зон свободной торговли союза с третьими странами;
  • на заседании подпишут соглашения с Монголией и ОАЭ:
«
"Расширение пула стран, заключивших с нами подобные договоры, подтверждает правильность международного вектора деятельности союза".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
  • белорусский лидер предложил коллегам обсудить вопросы внутреннего рынка объединения.
Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее
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Лукашенко председательствует на саммите, в котором участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии очно, а премьер Армении — по видеосвязи. Затем встреча продолжится в расширенном формате вместе с главами государств-наблюдателей и приглашенными иностранными гостями.

Президент Владимир Путин в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом для участия в мероприятиях саммита ЕАЭС. Накануне он выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными, заявил Путин
Вчера, 19:14

Формат и повестка

  • Заседание Высшего Евразийского экономического совета станет первым в 2025 году.
  • Его участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции.
  • Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе либерализацию единых рынков товаров и услуг.
  • Отдельное внимание уделят вопросам маркировки товаров и расширения евразийских транспортных коридоров.
  • Стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.
  • Заседание совета началось в узком составе, предусмотрена свободная дискуссия по широкому кругу вопросов.
  • Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры могут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений стран ЕАЭС.
Всего в повестке предстоящего заседания 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил в интервью РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
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Вчера, 20:09

О ЕАЭС

  • Евразийский экономический союз создан десять лет назад.
  • В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
  • Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения.
  • Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента.
  • Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов.
  • Объемы промышленного производства вырос на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на ЕАЭС
Вчера, 19:56
 
ЭкономикаРоссияМинскВладимир ПутинЮрий УшаковБелоруссияЕвразийский экономический союзВЕЭС
 
 
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