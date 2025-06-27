В Минске прошло заседание ВЕЭС в узком составе
В Минске прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПеред началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Минске
Перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 июн — РИА Новости. В Минске прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
В начале встречи стран "пятерки" ЕАЭС выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко:
- Евразийский экономический союз привлекает к себе внимание в мире;
- одни по-доброму смотрят, как объединение неплохо набирает обороты, и подключаются к работе:
«
"Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит только от нас".
- ЕАЭС примет дорожную карту по развитию экономических процессов после 2025 года;
- важнейший инструмент в продвижении интересов на международной арене — создание зон свободной торговли союза с третьими странами;
- на заседании подпишут соглашения с Монголией и ОАЭ:
«
"Расширение пула стран, заключивших с нами подобные договоры, подтверждает правильность международного вектора деятельности союза".
- белорусский лидер предложил коллегам обсудить вопросы внутреннего рынка объединения.
Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее
Вчера, 18:34
Лукашенко председательствует на саммите, в котором участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии очно, а премьер Армении — по видеосвязи. Затем встреча продолжится в расширенном формате вместе с главами государств-наблюдателей и приглашенными иностранными гостями.
Президент Владимир Путин в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом для участия в мероприятиях саммита ЕАЭС. Накануне он выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Формат и повестка
- Заседание Высшего Евразийского экономического совета станет первым в 2025 году.
- Его участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции.
- Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе либерализацию единых рынков товаров и услуг.
- Отдельное внимание уделят вопросам маркировки товаров и расширения евразийских транспортных коридоров.
- Стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.
- Заседание совета началось в узком составе, предусмотрена свободная дискуссия по широкому кругу вопросов.
- Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры могут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений стран ЕАЭС.
Всего в повестке предстоящего заседания 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил в интервью РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
О ЕАЭС
- Евразийский экономический союз создан десять лет назад.
- В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
- Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения.
- Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента.
- Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов.
- Объемы промышленного производства вырос на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.