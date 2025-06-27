https://ria.ru/20250627/putin-2025762682.html

В Минске прошло заседание ВЕЭС в узком составе

В Минске прошло заседание ВЕЭС в узком составе - РИА Новости, 27.06.2025

В Минске прошло заседание ВЕЭС в узком составе

В Минске прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:28:00+03:00

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экономика

россия

минск

владимир путин

юрий ушаков

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веэс

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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. В Минске прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.В начале встречи стран "пятерки" ЕАЭС выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко:"Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит только от нас"."Расширение пула стран, заключивших с нами подобные договоры, подтверждает правильность международного вектора деятельности союза".Лукашенко председательствует на саммите, в котором участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии очно, а премьер Армении — по видеосвязи. Затем встреча продолжится в расширенном формате вместе с главами государств-наблюдателей и приглашенными иностранными гостями.Формат и повесткаВсего в повестке предстоящего заседания 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил в интервью РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.О ЕАЭС

https://ria.ru/20250626/minsk-2025644579.html

https://ria.ru/20250626/putin-2025653931.html

https://ria.ru/20250626/eaes-2025665828.html

https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025663860.html

россия

минск

белоруссия

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Прибытие Путина на заседание ВЕЭС в узком составе Прибытие Путина на заседание ВЕЭС в узком составе. 2025-06-27T11:28 true PT0M33S

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экономика, россия, минск, владимир путин, юрий ушаков, белоруссия, евразийский экономический союз, веэс